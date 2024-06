La Policía Nacional lleva a cabo un simulacro con terroristas en Pamplona

Pamplona, 30 jun (EFE).- La Policía Nacional ha llevado a cabo este domingo un simulacro de operativo de respuesta ante la presencia de terroristas en El Corte Inglés de Pamplona, donde los atacantes han comenzado a disparar a trabajadores y clientes de manera indiscriminada.

El operativo, en el que han participado unas 50 personas, se ha desarrollado en el marco del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista del Ministerio del Interior.

Se han simulado en concreto tres situaciones diferentes, la primera de ellas la presencia de dos terroristas con armas de fuego que comienzan a disparar contra los empleados y clientes del centro comercial, ha explicado David González, jefe del equipo de negociación de Policía Nacional de Navarra.

La segunda situación que se ha recreado en este operativo ha sido la presencia en el centro comercial de un terrorista armado y con un chaleco de explosivos, que es desactivado por un miembro de Tedax tras ser abatido el atacante.

En el tercer simulacro, se ha recreado la situación de un terrorista atrincherado con cuatro rehenes que solicita hablar con la prensa para difundir un mensaje y se inicia de esta forma una negociación con un especialista de Policía Nacional.

Un negociador, ha señalado González a los medios de comunicación, "actúa cuando no hay otra posibilidad operativa de actuar".

La Policía Nacional, ha indicado, tiene unidades específicas operativas, como las de intervención o los GEO, pero "en determinadas circunstancias la policía no puede actuar de forma física y tiene que utilizar otro tipo de técnicas como la contención verbal y la negociación".

González ha asegurado que en Pamplona la probabilidad de que se produzca un suceso de este tipo "es muy baja", pero "aun así existe una posibilidad, como en cualquier sitio del mundo".

En España, ha agregado, "por suerte" se han registrado pocos incidentes de esta clase: "Quizás el más importante es el de la rambla de Barcelona" y por ello "hay que hacer este tipo de simulacros para intentar que con entes como El Corte Inglés nos podamos coordinar para una mejor actuación en el caso de que ocurra".

En ese sentido, también se ha dado formación a los empleados del centro comercial sobre cómo actuar en caso de peligro y cómo conducir a los clientes hacia las salidas.

Respecto a la forma en que debe actuar un particular en caso de verse envuelto en un incidente de este tipo, ha afirmado que "los mayores especialistas en este tipo de actuaciones son los americanos, por casuística, no solo terrorista sino de otras índoles", y ellos utilizan tres palabras para describir la manera de actuar: correr, esconderse y luchar.

La primera opción, ha dicho, "es correr con orden, intentar salir de la zona donde está el peligro", y la segunda es "esconderse si no hay posibilidad de correr". Pero, "si hay un tirador activo que intencionadamente está matando personas y no podemos correr y no podemos escondernos, tendremos que luchar, no hay otra opción", ha concluido. EFE

