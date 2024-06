Cepeda (PSOE) insta al PSM a "dejar de mirarse el ombligo" para ser alternativa a Ayuso

El eurodiputado electo del PSOE José Cepeda insta al Partido Socialista de Madrid (PSM) a superar los debates internos, dejar de "mirarse el ombligo" y centrarse más en los ciudadanos de la Comunidad para poder ser alernativa al Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso. Cepeda, que acaba de reununciar a su escaño en la Asamblea de Madrid para tomar posesión como parlamentario en la Eurocámara para el periodo 2024-2029, considera que los socialistas madrileños llevan demasiado tiempo enfrascados en la discusión hacia dentro del partido y con cambios continuos de líderes. A su juicio, deben concentrar sus esfuerzos en armar un proyecto colectivo, "no de un individuo" para dejar de estar en la oposición. "Cuando seamos capaces de eso, estaremos preperados para ser la alternativa", afirma en declaraciones a Europa Press. En la misma línea señala que el PSM debe ser un "referente para la izquierda, moderna y atractiva", que garantice los servicios públicos y apueste por una política fiscal "redistributiva". AYALA VS LOBATO El ya exdiputado autonómico hace estas declaraciones días después de que el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, que compitió en las elecciones primarias contra el actual líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, afirmase que el PSM no ha lanzado un mensaje claramente de izquierdas. En una entrevista con Europa Press, Ayala, afirmó que los votantes han dejado de optar por la papeleta socialista y se han decantado por Más Madrid como alternativa al PP porque no se ha desplegado un mensaje de izquierda y advierte de que la formación de la ministra Mónica García no les puede "comer la tostada". En la misma línea, dice que deberían volver a entender que su caladero de votos se encuentra en la zona sur de Madrid y por tanto Más Madrid no puede superarles en el llamado 'cinturón rojo' UNA "MONTAÑA RUSA" EN EL PSM No obstante, Cepeda señala que no quiere entrar en este debate respecto al liderazgo autonómico, asegura que ha respaldado a Lobato y lo seguirá haciendo, y lamenta que en las dos décadas que lleva en el PSM, el partido ha vivido constantes "montañas rusas" con muchos cambios de liderazgo. Considera, por tanto, que esos cambios se han hecho "pensando en nosotros mismos" y por tanto han permanecido demasiado tiempo "enredados en debates internos" que a su juicio, deben superar e insiste en que el partido debe estar "integrado y engrgasado" y tiene que pensar más en los madrileños.

