Maná, repite lleno "con la misma gente", donde es más fácil llegar al corazón que al sol

Miguel Álvarez

A Coruña, 28 jun (EFE).- Maná ha repetido un nuevo lleno en A Coruña, donde suma cinco desde el año 2000, "en la misma ciudad y con la misma gente", un escenario donde es más fácil llegar al corazón que al sol.

El Coliseum ha acogido un nuevo concierto de la gira 'México lindo y querido España Tour 2024', el mismo lugar donde Maná ya llenó en 2000, en 2002, en 2003 y en 2015 antes de superar los 8.000 espectadores esta noche, muchos de ellos, "la misma gente" que suma 24 años de respaldo al grupo.

'Manda una señal' ha sido el primer tema de la noche, que ha seguido con 'De pies a cabeza', en la que Fernando Olvera ha metido el primer guiño en la letra: “Quién te hará el amor aquí en Galicia”, ha bromeado.

"Muy buenas noches A Coruña. No saben cuánto los hemos extrañado. Desde México nuestro corazón latía muy fuerte para volver a esta región de España donde hemos hecho conciertos inolvidables. Los echamos de menos un chingo", ha proclamado.

Tras 'Corazón espinado' y 'Hechicera', Olvera ha asegurado que en España cantan "afinadito" antes de dedicar una canción a "todos esos que están como compartiendo", pues 'Labios compartidos' surgió cuando él compartía los labios de su mujer "con otro wey".

"Debemos hablar del respeto que le tenemos que tener a nuestra madre tierra para dejar a nuestros hijos una tierra que no sea hostil, que no sea degradada. Estamos temporalmente aquí, venimos de paso, y hay datos escalofriantes, como la población de elefantes, que ha disminuido en un 97% en un siglo. No podemos hacerle esto a nuestro planeta y a nuestros hijos", ha continuado.

Y ahí ha saltado un elefante en tamaño real al escenario para que sonase '¿Dónde jugarán los niños?', justo antes de una de las canciones que el grupo pensó para "conquistar España": 'Vivir sin aire'.

Para "todas las mujercitas seductoras", a las que entiende "perfectamente" porque creció "en un matriarcado" ha sido 'Mariposa traicionera', para continuar con 'Se me olvidó otra vez' y 'El Rey'.

El mítico 'Ay-oh' de Freddie Mercury en Wembley en 1985 ha inundado el Coliseum antes y después de 'Oye mi amor', incluso con algún "Galicia, Galicia" gritado por Olvera.

Otro mítico, Bob Marley, ha sido el homenajeado con 'Get up, stand up', seguido por un solo de batería de Álex González.

Después ha sonado 'Te solté la rienda' como previa a la historia de la primera novia del cantante rubio, que lo dejó por otro en sus primeros años de universidad, y hizo la historia de 'Te lloré un río', una canción en la que ha sacado una pancarta del público: “Te lloraré todo un río si no me das un abrazo”.

Olvera ha confesado que le gusta "tocarle el pulso" y entrar en el "corazón y en las venas" del público, tener química con él, para que "los conciertos sean más diferentes y más humanos, que eso es lo que necesita la música actualmente".

Para su madre en el cielo ha sido una de esas canciones que "sirven para romper la tregua de lo no dicho" y que se preguntan "cuánta tristeza puede haber en un silencio": 'El reloj cucú'.

'Si no te hubieras ido' y 'No ha parado de llover' han sonado antes de que una niña de A Coruña, Valentina, compartiese escenario con el grupo, llena de una vergüenza entrañable, con 'Eres mi religión'.

'Me vale', 'En el muelle de San Blas' y 'Clavado en un bar', con bandera gallega en mano unida a una mexicana, han sido el culmen de una noche cerrada con 'Rayando el sol'.

"Es más fácil llegar al sol que a tu corazón", dice la letra, aunque en A Coruña siempre es más fácil llegar al corazón. EFE

maf/av

(foto)