Gamarra abandona la bancada del PP en el Hemiciclo tras la petición de Fernández (Podemos) por ocupar un escaño

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha tenido que abandonar la bancada de los procuradores del PP en las Cortes de Castilla y León ante la advertencia y petición del portavoz del Grupo Mixto y procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, por haberse sentado en la segunda fila del hemiciclo, detrás del escaño que ocupa el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Finalmente y a pesar de las reticencias manifestadas por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, la secretaria general del Partido Popular se ha levantado del escaño que ocupan los procuradores del PP para pasar a sentarse en la última fila del hemiciclo que ocupan diputados y senadores nacionales. "La bancada del Partido Popular está ocupada por una persona que no es procuradora del Partido Popular y creo que esto incumple, vulnera y contraviene absolutamente el Reglamento de esta Cámara", ha advertido en concreto Pablo Fernández que ha tomado la palabra desde su escaño momentos antes de empezar la sesión del pleno de las Cortes con motivo del Debate sobre Política General. "No puede haber personas que no sean procuradoras de las Cortes de Castilla y León en bancadas de los procuradores y las procuradoras", ha insistido Fernández tras lo que el presidente del Parlamento autonómico, Carlos Pollán, de Vox, ha pedido a Gamarra que abandonase ese escaño. En este momento ha tomado la palabra Raúl de la Hoz que ha recordado que en este plenario ha habido "bastantes ocasiones" en las que "distintos miembros" de "distintas organizaciones políticas" han asistido a las sesiones en los escaños de los procuradores de los grupos. "Evidentemente, nunca en votaciones, porque evidentemente en las votaciones sí debemos estar presentes los procuradores", ha aclarado De la Hoz que ha defendido la presencia de Gamarra en el asiento que ocupaba en la segunda fila y que finalmente ha abandonado. Tras el cambio de asiento de la secretaria general del PP ha comenzado la intervención del presidente de la Junta en su Debate sobre Política General. Fernández Mañueco se ha dirigido a Cuca Gamarra, a la que se ha referido como su "querida amiga" a la que ha agradecido su presencia en esta sesión. "Gracias por estar siempre aquí", ha afirmado en concreto.

