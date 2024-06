ERC cree que el PSOE se está "olvidando" de sus socios y deja en el aire su apoyo a los PGE: "Que llame al PP primero"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cree que el PSOE se está "olvidando" de quienes son sus socios parlamentarios y ha dejado en el aire el apoyo de su formación a los Presupuestos Generales del Estado. "Que llame al PP primero", ha ironizado. "Parece que para las cosas del comer siempre se ponen de acuerdo con el PP, allá ellos", ha advertido este jueves a su llegada al Congreso al ser preguntado por la proposición de ley registrada por PP y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En ese sentido, ha lamentado que desde la bancada socialista se estén "olvidando" de quienes son los grupos parlamentarios con los que "negocian e intentan mejorar" la agenda legislativa, ya que, según Rufian, "esos no son el PP". "CONTRADICTORIOS" PACTOS DEL PSOE Preguntado por el posible respaldo de su formación a los Presupuestos Generales, Rufián ha advertido al PSOE que si siguen así igual con quien tienen que negociarlos es con el PP. "No nos negamos, pero hay muchos partidos bastante molestos con que no se tenga en cuenta absolutamente a nadie", ha incidido, aunque posteriormente ha añadido que quizás para los presupuestos el PSOE tiene que "llamar primero" al PP como han hecho con el CGPJ. Además, el diputado independentista catalán ha calificado de "contradictorio" que desde el PSOE cuenten solo con los 'populares' para según que cosas cuando les calificaban de "maquinaria del fango".

Compartir nota: Guardar Nuevo