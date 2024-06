Teresa Ribera aclara en el Congreso no recogerá su acta de eurodiputada y sostiene que así lo planeó desde el principio

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, que encabezó la candidatura del PSOE en las elecciones europeas del 9 de junio, ha aclarado este miércoles en el Pleno del Congreso que no tomará posesión de su acta de eurodiputada y ha defendido que ese fue su plan desde el principio y no lo ocultó. Lo ha explicado en respuesta al portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, quien le ha preguntado expresamente si iba o no a tomar psesión de su escaño este lunes cuando la Junta Electoral Central (JEC) planea citar a todos los eurodiputados españoles electos para que recojan sus credenciales. "Fuimos muy claros desde el primer momento, se dijo desde el primer día, no ha habido ningún tipo de ocultación al respecto", ha asegurado Ribera, recordando que también Italia presentó como cabeza de lista a una persona que no iba a recoger su acta, la primera ministra Giorgia Meloni, aunque en ese caso, ha apostillado, sin aspirar a un puesto en la Comisión Europa. UN FRAUDE ELECTORAL Según ha dicho, la suya era "una candidatura sin tomar posesión del acta pero con programa" no como el PP, al que ha acusado de ocupar sus escaños en Estrasburgo aunque carecen de programa. "Le agradezco la sinceridad ha usted reconocido que ha sido un auténtico fraude electoral", le ha contestado Tellado, quien ha tachado de "nefasta" su gestión como ministra.

Compartir nota: Guardar Nuevo