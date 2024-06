Braithwaite: "El club me hizo una oferta de renovación que fue una falta de respeto"

Cornellá de Llobregat (Barcelona), 23 jun (EFE).- El delantero del Espanyol Martin Braithwaite afirmó después de subir a Primera tras ganar al Oviedo en el Stage Front Stadium (2-0) que el club le hizo "una oferta de renovación que fue una falta de respeto".

El atacante danés, en declaraciones a Movistar, insistió en que no sabe qué ocurrirá con su futuro: "Estoy libre, a ver si quieren que siga. La oferta que he tenido hace un año demuestra que no confían en mí".

El futbolista insistió en que ha trabajado "muy duro" durante la temporada para que el Espanyol "vuelva a Primera". El jugador, de hecho, ha sido el máximo realizador de Segunda con 22 goles.

Al ser preguntado por su denunciada "falta de respeto", Braithwaite no concretó de qué se trataba: "Ahora necesito descansar. No es el momento de hablar de estas cosas. Estoy contento de que el club esté en Primera porque lo merece". EFE

