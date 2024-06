Sombreros con mensaje, loros y golosinas, Ascot nunca decepciona

Madrid, 22 jun (EFE).- Las carreras de Ascot nunca decepcionan, la etiqueta marca acudir con la cabeza cubierta y las damas cumplen a rajatabla un protocolo que va de lo más elegante a lo estrafalario, de lo sutil a la originalidad extrema.

Ascot vive su semana grande, con carreras programadas desde el martes hasta este sábado, y tanto por el césped como por las gradas, las damas y los creadores de tocados, pamelas y sombreros han derrochado creatividad al máximo.

La denominada joya de la corona del calendario deportivo de verano, fue fundada por la reina Ana en 1711 y desde entonces ha recibido el patrocinio de once monarcas y, como es tradición, el rey Carlos III acudió a la primera jornada, acompañado de la reina Camila, que eligió para la ocasión una pamela en azul intenso, complemento perfecto para el vestido Dior por el que se decantó.

La princesa Ana, quien también visitó Ascot el primer día de carreras, optó por una pamela, alejada de las tendencias, en verde agua.

Zara Tindall, su hija, participó el tercer día, en el denominado 'Ladies Day' el hipódromo con un vestido azul bebé y una pamela, sin apenas fondo, con un divertido pompón.

Mientras que la princesa Beatriz apareció en el césped con un vestido de gran estampado floral, que complementó con una diadema XXL con flores rosas.

Días después, Marie Chantal lucía un espléndido sombrero de Philip Treacy. La esposa de Pablo de Grecia acudió a Ascot acompañada de su hija mayor, Olimpia, que iba tocada con una pamela de rafia de corte oriental, sencilla y muy adecuada a su edad.

Cada día, el colorido de los vestidos y sombreros han sido la nota dominante.

Como si de un homenaje a María Félix se tratara, no han faltado varios diseños con frutas, con unas deliciosas cerezas como protagonistas.

También se han visto mensajes directos para aquellos que quisieran tomar la iniciativa. 'Sugar lips' ('Labios de azul'), 'All yours' ('Toda tuya') o 'Be mine' ('Sé mío') son algunas de las frases del sombrero con el que se ha paseado divertida una de las invitadas.

Flores en distintas declinaciones, desde las más pequeñas y coquetas a las más exuberantes encuentran hueco y hasta albergan, en algún caso, a pequeñas mariposas e incluso pájaros.

Una las invitadas, directamente, ha sujetado a su cabellera un loro digno de cualquier pirata y tres caballos al galope transitan sobre la de otra.

En la misma línea de exuberancia se sitúa otro de los sombreros, que parece sacado del Folies Bergère de París con dos capas de plumas de marabú en azul y negro y una amplia lazada en amarillo.

Redondo y discreto aparece un diseño que simula el entrecalado de la cola de un pavo real; mientras que un corazón rosa chicle en rafia se distingue como un regalo, con lazo y todo.

El apartado más dulce lo cubre una amplia pamela rosa, amarillo y verde cuajada de gominolas, que no sirven como tentempié.

Discretos tocados, diademas con detalles ornamentales sencillos o pamelas caladas de medio lado, en beige, tonos tierra o pastel, son algunos de las de las opciones más comedidas que se han paseado por el hipódromo londinense. EFE

it/fc

(foto)