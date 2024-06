Gamarra dice que si se convoca el CPFF el PP exigirá que la financiación se afronte desde la "negociación multilateral"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que, si se convoca en julio el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), su partido defenderá en ese encuentro que la financiación autonómica se afronte desde la "negociación multilateral, donde estén todos". Así se ha pronunciado después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya anunciado --en declaraciones a los periodistas-- que va a convocar al CPFF en el mes de julio, asegurando además que podría haber una reforma del sistema de financiación autonómica en caso de que el Partido Popular tuviese una propuesta única. "INDEPENDENCIA FISCAL DE CATALUÑA" En una comparecencia en el Congreso, Gamarra ha indicado que, si se convoca la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Partido Popular defenderá que la reforma del modelo de financiación se lleve a cabo de forma "multilateral". Además, ha recordado que los consejeros de Hacienda del PP solicitaron este martes por carta a la ministra Montero convocar esa reunión del CPFF para hablar de financiación, una reforma que "solo se puede afrontar desde una negociación multilateral, donde estén todos, porque la financiación de los servicios públicos afecta a todos". "Por lo tanto, esperemos a esa convocatoria y, cuando la tengamos, nos pronunciaremos sobre la misma, si es que tiene el Gobierno alguna propuesta que hacer más allá de una financiación privilegiada para dar independencia fiscal a una comunidad autónoma por exigencia de unos socios para conseguir una investidura con cargo al bolsillo del resto de los españoles", ha afirmado. CRITICA QUE LO ANUNCIE ANTE LOS MEDIOS Y NO DENTRO DEL PLENO La 'número dos' del PP también ha censurado que el Gobierno no haya respondido a las preguntas formuladas por el Partido Popular durante la sesión de Control en un tema de "tanta trascendencia" como la financiación autonómica. "Es en sede parlamentaria donde tienen que contestar, por un mínimo de respeto institucional", ha manifestado. De hecho Gamarra ha señalado que ella misma ha preguntado a la ministra directamente por esta cuestión en la sesión de control al Gobierno y no ha "obtenido respuesta alguna" en el Pleno del Congreso. En este sentido, la secretaria general del PP ha afirmado con este Gobierno "se está perdiendo todo" en esta legislatura, "ya no sólo la educación" sino "hasta el mínimo respeto institucional" en las sesiones plenarias del Congreso.

Compartir nota: Guardar Nuevo