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Australia y la UE consiguen cerrar un acuerdo comercial tras ocho años de negociaciones: afectará al sector lácteo, de carne de ternera y de automóviles

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen; y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, han cerrado el pacto en un evento celebrado en Canberra (Australia)

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La presidenta de la Comisión
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la izquierda, y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, se estrechan la mano tras firmar una declaración conjunta durante una ceremonia en Canberra, el martes 24 de marzo de 2026. (Lukas Coch/AAP Image via AP)

La Unión Europea y Australia han sellado un acuerdo comercial este martes, tras ocho años de negociaciones y en línea con los acuerdos recientes de Bruselas con el Mercosur e India. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Anthony Albanese, primer ministro australiano, han firmado el pacto en una ceremonia en Canberra (Australia).

“La UE y Australia pueden estar geográficamente muy lejos, pero no podríamos estar más cerca en cuanto a nuestra visión del mundo”, afirmó von der Leyen. Albanese, por su parte, destacó por la colaboración entre ambos, “un momento significativo para nuestra nación, ya que aseguramos un acuerdo con la segunda economía más grande del mundo”.

Prosecco, feta y gruyere

El pacto entre la Unión Europea y Australia contempla una serie de compromisos que afectan directamente a los productores agrícolas y alimentarios de ambos bloques. Uno de los puntos acordados permitirá a los viticultores australianos seguir empleando la denominación “prosecco” en el mercado nacional, aunque deberán dejar de utilizarla en sus exportaciones después de una década. Además, Australia podrá continuar utilizando términos como “feta” y “gruyere” en aquellos casos en los que los productores hayan empleado estos nombres durante al menos cinco años.

En el ámbito de las exportaciones, la UE prevé un crecimiento de más del 30% en sus ventas a Australia en los próximos diez años. Destacan los incrementos en sectores como el lácteo y el de la automoción, con proyecciones que rondan el 50%. En paralelo, la cuota de carne de res australiana autorizada en el mercado europeo se multiplicará por más de diez en la próxima década, aunque no llega al volumen que reclamaban los ganaderos australianos.

El acuerdo, no obstante, ha generado críticas inmediatas por parte de los agricultores europeos. Copa-Cogeca, organización que agrupa a los principales sindicatos agrarios del continente, expresó su preocupación ante lo que consideran “concesiones inaceptables”. Según este colectivo, “en el contexto pos-Mercosur, el impacto acumulado de los sucesivos acuerdos comerciales” hace que las condiciones pactadas con Australia sean difíciles de asumir para el sector.

La alianza entre la UE y Australia no se limita al ámbito comercial. Ambos socios han rubricado un pacto adicional para reforzar la cooperación en defensa, seguridad marítima y ciberseguridad, así como en materias primas clave, prestando especial atención a los minerales raros. Las cifras comerciales, según datos recientes, reflejan el volumen de intercambio entre ambas partes: las empresas europeas exportaron a Australia bienes por valor de 42.900 millones de dólares el año pasado y servicios por 35.900 millones en 2024.

Australia, cuyo principal destino de exportaciones es China y que tiene en Estados Unidos su mayor fuente de inversión, ha intensificado la diversificación de sus mercados tras las disputas comerciales con Pekín en 2020 y la imposición de aranceles globales por parte de Washington el año pasado. Por su parte, la UE busca fortalecer nuevas alianzas para contrarrestar los efectos de los aranceles estadounidenses y los controles de exportación impuestos por China.

Desde Pekín, la reacción al acuerdo no se hizo esperar. El portavoz del ministerio de Exteriores, Lin Jian, instó a la parte europea a “abstenerse de adoptar medidas proteccionistas y ver el desarrollo de China bajo una luz racional y objetiva”. El contexto internacional, marcado por la guerra en Oriente Medio y la consiguiente subida de los precios del petróleo, añade presión a las economías. Ursula von der Leyen advirtió que el conflicto constituye un “duro recordatorio” de las vulnerabilidades de Europa y, en una intervención el martes, reclamó el cese inmediato de las hostilidades ante la situación “crítica” que atraviesan las cadenas de suministro energético en todo el mundo.

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