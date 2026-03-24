El Gobierno se va a "tomar tiempo" para analizar los efectos económicos de la guerra pero asegura que presentará PGE

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reiterado que el Ejecutivo va a presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) aunque sigue sin concretar una fecha y ha añadido que se van a "tomar tiempo" para analizar los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo.

"Nos vamos a tomar tiempo, tenemos que ver cómo está afectando el impacto de la guerra en Irán para que esos presupuestos se ajusten al máximo a la realidad", ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

El Ejecutivo renunció a cumplir su compromiso de presentar unos nuevos PGE en el primer trimestre del año alegando que debía dar prioridad a las medidas anticrisis por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, que están teniendo efecto en los precios de la energía y el combustible.

En las últimas semanas, además, viene alegando que este conflicto puede alterar las previsiones de crecimiento del PIB, de los precios y el consumo, datos clave para elaborar un proyecto de PGE pegado a la realidad económica del momento.

Por ahora, asegura Saiz, la economía española sigue "creando empleo de calidad" y el Gobierno ha desplegado un paquete de 80 medidas por valor de 5.000 millones de euros, "pero los Presupuestos se van a presentar", ha reiterado, aunque sin dar una nueva fecha.

Pese a que el Gobierno no ha logrado aprobar unas nuevas cuentas generales en la presente legislatura, la portavoz ha defendido que gobernar con PGE prorrogados "no ha supuesto un problema" para desplegar "innumerables medidas" en los últimos años, ha señalado antes de repetir que van a cumplir con el "compromiso" de llevar al Congreso un proyecto actualizado.