En Baleares, el PP gana las europeas con el 35,78% de votos, mientras el PSOE se queda en el 28,93

En Baleares, con el 99,88 de los votos escrutados, el PP gana las elecciones europeas de este domingo con el 35,78 por ciento de los votos (un total de 113.896), seguido por el PSOE, con 28,93 por ciento de los sufragios emitidos en las Islas (92.074). Les siguen Vox, con el 11,2 por ciento de los votos (35.649), la Agrupación de electores 'Se acabó la fiesta', con un 5,34% (17.010 votos), Ara Més-Ara Repúbliques, con 16.457 votos y el 5,17% y Sumar con el 4,35% (13.870). A continuación se sitúa Podemos, con el 3,14% y 9.988 votos; El PI, con 0,96 y 3.058 votos; Pacma, 0,91% (2.914); Junts (0,72%), Ciudadanos, 0,58% e Iustitia Europa, con el 0,38%. De esta manera, el PP ha conseguido 14,61% más que en las últimas elecciones europeas y la candidata de Baleares, Rosa Estaràs, volverá al Parlamento Europeo al ocupar el puesto 7 en la lista de Dolors Montserrat. Mientras, los socialistas han descendido 0,41 puntos en el archipiélago y la balear Alícia Homs no repetirá como eurodiputada ya que el PSOE ha obtenido 20 escaños y ella iba la 21ª en la lista. Además, Vox ha aumentado un 3,55 sus votos, y ha irrumpido 'Se acabó la fiesta', con un 5,34% de votos. Por su parte, Ara Més-Ara Repúbliques sube ligeramente (0,27%) --aunque la candidata de las Islas, Alícia Weber, no irá al Parlament--. Ciudadanos pierde en las Islas 11,24 puntos y Podemos -partido que no tiene ningún representante de la comunidad en las lislas- desciende en 7,35 puntos. En los comicios celebrados en 2019, el partido más votado en Baleares fue el PSOE con un 29,34% de los votos (122.5532 votos), seguido por el PP, con un 21,17 por ciento de votos y un total de 88.432 sufragios. La tercera fuerza política más votada en el archipiélago fue Ciudadanos (Cs), que consiguió el 11,82% de los votos, esto representó un total de 49.369 papeletas. Podemos-EUIB logró 10,49% de los votos (un total de 43.841), mientras que Vox, recibió el 7,65% de los sufragios, 31.983. A continuación se situó Esquerra Republicana-Ara Repúbliques (4,9% y 20.464 votos); EL PI (3,83% y 15.993); MÉS per Mallorca-Compromís per Europa (2,98% y 12.447 votos); Junts (2,52% y 10.558); Pacma (1.61% y 6.763); Coalición Verde-Europa Ciudadana (0,43% y 1.817); y Recortes Cero-Los Verdes-Grupo Verde Europeo (0,22% y 954 votos). Los resultados, con el 99,88% escrutado, son los siguientes: *SIGLAS VOT'24 %'24 VOT'19 %'19 . *PP 113.896 35,78 88.432 21,17 . *PSOE 92.074 28,93 122.532 29,34 . *VOX 35.649 11,2 31.983 7,65 . *AGRUPACIÓN_DE_ELECTOR 17.010 5,34 - - . *ARA_MÉS-ARA_REPÚBLIQU 16.457 5,17 - - . *SUMAR 13.870 4,35 - - . *PODEMOS 9.998 3,14 - - . *EL_PI 3.058 0,96 15.993 3,82 . *PACMA 2.914 0,91 6.763 1,61 . *JUNTS_UE 2.313 0,72 - - . *Cs 1.857 0,58 49.369 11,82 . *IE 1.221 0,38 - - . *FO 1.160 0,36 - - . *PFAC 735 0,23 - - . *VOLT 465 0,14 841 0,2 . *IZQESP 429 0,13 - - . *ESCAÑOS_EN_BLANCO 369 0,11 - - . *PCTE 269 0,08 330 0,07 . *PIRATES_/_REBELS 269 0,08 - - . *PCPE/PCPC 241 0,07 - - . *EXISTE 208 0,06 - - . *PMR 200 0,06 - - . *CREE_EN_EUROPA 190 0,05 - - . *PH 155 0,04 241 0,05 . *FE_de_las_JONS 150 0,04 - - . *F 125 0,03 - - . *RECORTES_CERO 121 0,03 - - . *ANDALUCISTAS 114 0,03 - - . *SAE 108 0,03 - - . *GLG 101 0,03 - - . *CRT 99 0,03 - - . *PREPAL 63 0,01 - - . *JUEX 60 0,01 - - . *EXTREMEÑOS 42 0,01 - - . *SAIn - - 97 0,02 . *CEX-CREX-PREX - - 141 0,03 . *FAC - - 173 0,04 . *IGRE - - 177 0,04 . *MIEL - - 178 0,04 . *IZQP - - 205 0,04 . *CXE - - 211 0,05 . *ADÑ - - 213 0,05 . *MCR - - 218 0,05 . *AxSÍ - - 234 0,05 . *PUM+J - - 313 0,07 . *piratescat/ep - - 376 0,09 . *ALTER - - 392 0,09 . *PCPE-PCPC-PCPA - - 407 0,09 . *CONTIGO - - 527 0,12 . *IFem - - 693 0,16 . *PACT - - 917 0,21 . *RECORTES_CERO-LV-GVE - - 954 0,22 . *CV-EC - - 1.817 0,43 . *JUNTS - - 10.558 2,52 . *CPE - - 12.447 2,98 . *ER-ARA_REPÚBLIQUES - - 20.464 4,9 . *PODEMOS-EUIB - - 43.841 10,49 . Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: *COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS . *2024 320.019 60,91% 2.246 1.783 . *2019 422.150 48,48% 5.566 4.547 .

