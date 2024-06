PSOE denuncia a dos jóvenes que hicieron el saludo nazi y lanzaron piedras a militantes socialistas en Alcalá

PSOE ha denunciado ante la Policía Nacional a dos jóvenes de entre 18 y 20 años que lanzaron piedras a militantes socialistas que estaban realizando un acto informativo de campaña en Alcalá de Henares este jueves en el marco de las elecciones al Parlamento Europeo de este domingo. Según han trasladado fuentes del partido, además de tirarles objetos, también les insultaron mientras hacían el saludo nazi. Ante ello, el PSOE ha trasladado su apoyo a los militantes agredidos al tiempo que han mostrado su "absoluto rechazo y condena ante estos actos deplorables". "No son hechos aislados, pues más de 150 sedes socialistas y casas del pueblo han sido atacadas en los últimos meses", ha advertido la formación, quien ha vinculado el ataque con "el daño que hacen a la democracia los discursos de odio que lanza a diario la ultraderecha". Les ha acusado de "esparcir odio a raudales porque no aceptan vivir en una sociedad democrática y libre" al tiempo que "odian todo lo que representan los socialistas, que no es más que la libertad, el respeto y la tolerancia". El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha arengado a los socialistas a salir a votar el domingo para "frenar" hechos como los vividos en Alcalá. "La violencia no tiene cabida en una sociedad democrática", ha zanjado a través de sus redes sociales.

