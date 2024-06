Abascal cierra la campaña reivindicado a Vox como "el único" que habla de Europa: "Los otros, callados como muertos"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cerrado este viernes la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo de este domingo reivindicando a su formación como "la única" que se ha ocupado de hablar de los problemas a los que se enfrenta Europa de cara a la nueva legislatura. "Los otros no han dicho ni pío, callados como muertos", ha recalcado. En un mitin pasado por agua en Fuenlabrada (Madrid), al que no obstante han acudido casi 2.000 personas, según datos proporcionados por Vox, el líder del partido ha afeado al PP y al PSOE haber abordado temas no relacionados con el Parlamento Europeo durante toda la campaña. Al Gobierno y al PSOE, Abascal les ha recriminado sólo tener "en la boca" las palabras "derecha, ultraderecha, bulos y fango" y haberse dedicado a "organizar líos diplomáticos con todo pichichi", en alusión a las crisis abiertas con Argentina e Israel, que achaca a un intento del presidente, Pedro Sánchez, de "ocultar" la "corrupción de su Ejecutivo y su familia". Sobre el PP, Abascal ha criticado el, según denuncia, repentino interés por volver a sacar a colación la Ley de Amnistía a los implicados en el 'procés", asunto del que "se habían olvidado en las elecciones catalanas". "No la habían mencionado (durante la campaña catalana), no sé si para caer bien a Junts", ha ironizado. El líder de Vox ha recalcado a los 'populares' que el lugar para hablar de la amnistía era el Senado, donde el PP tiene mayoría. "Ahí se podría haber negado a tramitarla", ha explicado, antes de pedir a Génova "menos romerías", en referencia a las manifestaciones que organiza contra la medida de gracia, "y más actuar donde hay que actuar". Abascal también ha reservado un espacio para mencionar una eventual moción de censura del PP contra Sánchez, que Vox ya ha adelantado que no apoyaría por ser necesarios los votos de Junts para sacarla adelante. Ven una hipocresía desalojar a Sánchez por sus cesiones a los independentistas y cambiar al PP para que hagan lo propio. UN MATRIMONIO La razón que Abascal ha esgrimido para explicar que PP y PSOE no hayan querido abordar problemáticas y retos europeos es que son indistinguibles en el Parlamento Europeo, una crítica que Vox viene haciendo desde hace semanas. De hecho, la frase más repetida en los mítines del partido, que el auditorio ha coreado toda la campaña, es: "PP y PSOE votan lo mismo en Bruselas el 90% de las veces". "Son un matrimonio, una tenaza encamada", ha señalado este viernes Abascal. Vox ha elegido Fuenlabrada para cerrar la campaña electoral porque tradicionalmente han obtenido mucho respaldo en la ciudad en distintos procesos electorales. Abascal ha puesto el foco en parte de su discurso en hablar de la inmigración, que, si bien ha sido un asunto explotado durante la campaña, en Fuenlabrada cobra más relevancia. El líder de Vox ha mencionado la disputa entre PP y PSOE a cuenta de un centro para menas en la ciudad madrileña. La Comunidad de Madrid quiere abrir uno en Fuenlabrada, mientras que el alcalde socialista se niega. "El 'sociata' fascineroso dice que no", ha indicado Abascal, que ha sugerido a los 'populares' y los socialistas "meter en su casa" a los menores no acompañados. Abascal ha querido dejar claro que Vox respalda la inmigración legal y ordenada, con inmigrantes que se adapten al estilo de vida occidental. En esta línea, ha pedido el voto para su formación el 9J porque Vox "ha detectado el problema" con antelación y puede hacer "que mejore". "Queremos una Europa lo mejor posible, calles con seguridad, con los que vengan a vivir con nosotros respetando nuestra forma de vivir", ha zanjado. TRANQUILOS DE CARA AL DOMINGO Vox ha encarado la campaña para las elecciones europeas con unas perspectivas favorables, ya que las encuestas pronostican que incrementará su representación en el Parlamento Europeo. Previó una campaña en la que ha explotado sus temas icónicos, como el respeto a la soberanía nacional en Bruselas, la oposición al Pacto Verde y la Agenda 2030 o el blindaje de las fronteras para evitar la inmigración ilegal. Asimismo, ha centrado sus mensajes en denunciar la "estafa" que a su juicio supone el PP, por su "asociación" con el PSOE en la Eurocámara y pretende estimular a los abstencionistas. Fuentes del partido se muestran tranquilas y confiadas en obtener un buen resultado, un mínimo de seis asientos, este domingo.

