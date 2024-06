9J- Monedero critica a Díaz y dice que Podemos merece el voto para reconstruir la izquierda que el PSOE busca "depredar"

El politólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha afirmado que la candidata morada al 9J, Irene Montero, ha desplegado una "gran campaña" junto a la líder de la formación, Ione Belarra, y "se merecen el voto de toda la gente que entienda que hay que reconstruir ese espacio que el PSOE ha intentado depredar". Así lo ha trasladado mediante varios mensajes en la red social 'X' para remarcar que si los morados logran sus expectativas ya no podrá seguir el "runrun" de que están "muertos", "idea fuerte" dentro de Sumar. Por otro lado, ha proclamado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, debe entender que ha hecho "casi todo mal como encargada de rearticular ese espacio". En todo caso, ha opinado que cualquier un resultado menor a los seis escaños supondrá que la izquierda alternativa habrá perdido y que "toda la gente soberbia deberá hacer un ejercicio de humildad". "Será un momento de hablarnos y trazar el rumbo", ha enfatizado ante esa posibilidad. LA ÚNICA VIRTUD DE LA FRAGMENTACIÓN: MIDE LA CORRELACIÓN DE FUERZAS Monedero ha reflexionado que la "fragmentación a la izquierda del PSOE solo tiene una "única virtud", conocer los apoyos ciudadanos que tiene cada opción política. "Es verdad que cada elección tenga sus rasgos propios, pero los votos de unos y otros van a hablar con claridad, de manera que los porcentajes dentro del espacio serán incuestionables. Los que decían que Podemos está muerto, idea central de Sumar -y que compartieron también derrotistas dentro de los morados-, no podrán seguir con ese runrun", ha ahondado Monedero. SOBRE DÍAZ, TODO LO AJENO A SU GESTIÓN EN TRABAJO "LE HA EXCEDIDO" Luego, ha apelado directamente a Díaz que, a su juicio, debe de entender que lo ha hecho mal a la hora de reconfigurar la izquierda alternativa y que es una "lástima" que "no hubiera seguido centrada exclusivamente en las cosas del Ministerio de Trabajo". Es más, ha lanzado que "todo lo demás le ha excedido" y que decisiones como "vetar a compañeros", en clara alusión a la salida de la exministra de Igualdad Irene Montero de la listas a los comicios generales, fue "intolerable". "Yolanda Díaz no es nadie para vetar a gente que hizo posible que ella fuera Ministra. Ese comportamiento desagradecido no es propio de la izquierda. La ira entre los dirigentes de la izquierda es una catástrofe", ha proseguido el cofundador de Podemos. Por último, ha desgranado que el "tema de la guerra es una razón de peso" y que "votar Podemos" el 9J es decir: "yo he hecho algo contra estas malditas guerras".

Compartir nota: Guardar Nuevo