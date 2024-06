Puente defiende que los jueces son "criticables" y les reta a concurrir sin "togas" a elecciones si quieren gobernar

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha sostenido este jueves que los jueces son "criticables", igual que los políticos, y ha retado a aquellos que quieran "gobernar España" a que se presenten a elecciones sin sus "togas", porque "con vestir la toga no es suficiente". Así se ha pronunciado el ministro durante su intervención en un acto público en Almería junto al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, enmarcado en la campaña electoral de los comicios al Parlamento europeo que se celebran este domingo, 9 de junio. Durante su intervención, Óscar Puente ha aludido, entre otras cuestiones, a la decisión que ha adoptado este jueves la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de reunirse de forma extraordinaria el próximo lunes 10 de junio "a fin de pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial", en referencia --entre otras-- a la carta a la ciudadanía que emitió el pasado martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Asimismo, el ministro se ha referido a la decisión de un juez de Madrid de citar a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, a declarar el próximo mes de julio como investigada por un presunto delito de corrupción y tráfico de influencias. Óscar Puente ha cuestionado la "prisa mortal" que había en citar esta misma semana, previa a las elecciones del domingo, a la mujer del presidente a declarar el mes que viene, y ha censurado que los representantes del PP estén "molestos" porque los socialistas "digamos que el tufillo de maniobra política" en este caso "se huele desde el tren". Al respecto, ha subrayado que el juez ha llamado a declarar a Begoña Gómez pese a que aún no ha podido oír a los testigos a los que ha citado tras la denuncia de Manos Limpias basada en "recortes de prensa", y a pesar de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya llegado a la conclusión, en "un informe de 100 folios", de que en este caso "no hay tomate, no hay nada" que afecte a la mujer de Sánchez. En esa línea, Óscar Puente se ha preguntado "qué razones hay hoy para citar como denunciada" a la mujer de Sánchez, y se ha respondido él mismo que "sólo" se le ocurre la de que "el domingo hay que votar". "Lo siento mucho", pero "a mí nadie me quita eso de la cabeza", ha comentado el ministro, que también ha llamado la atención sobre el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya "autorizado una manifestación el sábado, jornada de reflexión, y el domingo", día de las elecciones, "en la puerta" de la sede del PSOE en la calle Ferraz, pese a ser "dos días sagrados para la democracia". También se ha hecho eco de la referida decisión del CGPJ de convocar una reunión el lunes "para rasgarse las vestiduras porque ejercemos nuestro derecho a criticar a un juez", y al respecto Óscar Puente se ha preguntado si es que los jueces "no son criticables", y si es que los únicos criticables son "los políticos del Partido Socialista, y más concretamente los 'sanchistas'". "A nosotros se nos puede criticar, se nos puede insultar, pero oye, si un juez toma una decisión que nos resulta chocante, en esta democracia no podemos decir que nos resulte chocante, porque entonces estamos ofendiendo al Poder Judicial", ha continuado relatando el ministro antes de señalar a "quienes quieren gobernar España" que para eso "hay que presentarse a las elecciones, que con vestir la toga no es suficiente". "Preséntense ustedes a las elecciones, y si les votan, gobiernen, pero no con las togas", que "están para juzgar, no para hacer política", ha exclamado Óscar Puente en un mensaje dirigido a los jueces, y antes de animar incluso a los magistrados del CGPJ a convocar "mañana" viernes la reunión anunciada para el lunes, porque, "ya puestos", "¿para qué se van a esperar al día después de la votación?", se ha preguntado. El ministro ha criticado además el "cuajo" de magistrados que "llevan seis años de propina en un cargo que no les pertenece" --el de vocales del CPGJ, pendiente de renovación-- de "dar lecciones éticas, morales y políticas a nadie". "CUIDADITO EL DÍA 9 CON VOTAR LO QUE NO SE DEBE" Desde esos planteamientos, Óscar Puente ha llamado a "poner pie en pared" en las elecciones del 9 de junio y a "elegir lo que nos conviene". "Así que cuidadito el 9 con equivocarse y votar lo que no se debe", ha advertido el ministro, quien también ha defendido que el domingo igualmente "se puede votar en negativo", y "se le puede decir 'no' a tanta mentira, a tanta insidia, a tanta difamación, a tanto fango, a tanto bulo, a tanta utilización de los atajos para llegar al poder". El titular de Transportes ha llamado a votar "con la cabeza y con el corazón, no con las vísceras", y "con la zurda" al PSOE para "frenar a la derecha reaccionaria y a defender el proyecto de Europa en el que creemos". Además, Puente ha llamado a decirle al PP que "si quiere gobernar de verdad", cambie "de mañas, no sólo de lanas", y que se esfuerce en contar su proyecto y qué quiere hacer con este país. LA "ESTRECHA AMISTAD" DE FEIJÓO "CON UN NARCOTRAFICANTE" De igual modo, el ministro socialista ha criticado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha dicho que él no tiene "la culpa" de que el PP "haya elegido un líder para representarle que durante ocho años cultivó una estrecha amistad con un narcotraficante", en alusión a Marcial Dorado. Tras ello, ha cuestionado que Feijóo pueda decirle a Pedro Sánchez "que no está en una situación ética" cuando el representante 'popular', "en su momento inicial de ser un cargo público, eligió para viajar, para pasar los fines de semana, para mantener una relación estrecha, a alguien que toda Galicia sabía que traficaba con droga". Frente a ello, Óscar Puente ha defendido que los socialistas eligen "a gente de mayor calidad ética y moral" para representarles, y ha pedido que no les comparen con los 'populares', porque "no somos comparables", sino que "somos distintos", así como ha defendido que los socialistas están en "una situación de superioridad moral frente a la derecha".

Compartir nota: Guardar Nuevo