Monasterio acusa a Ayuso de hacer de Madrid "un nuevo DF" con su "efecto llamada" y ésta le afea su "falta de humanidad"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha acusado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de hacer de Madrid "un nuevo DF" con "tiroteos y sicarios" debido a su "efecto llamada" en materia de inmigración, mientras ésta le ha afeado la "falta de humanidad" de su partido. Durante la sesión de control al Gobierno del Pleno de este jueves, Monasterio ha hecho un balance negativo del primer año de legislatura, un año de Gobierno con mayoría absoluta del PP en la región que, a juicio de la portavoz de Vox, deja entre la población una percepción de "pocos frutos", con un Ejecutivo autonómico que "gobierna para los ricos extranjeros que vienen con bonificaciones fiscales" y "paguitas" para los inmigrantes "ilegales", pero "poco para la España que madruga" y a la que "cada vez cuesta más llegar a fin de mes". Rocío Monasterio ha criticado también que la Comunidad siga "permitiendo charlas en los colegios" donde se transmiten a los menores "todo tipo de porquerías", mientras que en materia sanitaria, ha lamentado las "listas de espera interminables", que además ha relacionado con su política de "no muros y atención universal a todo el que entra por la puerta". También le ha reprochado que no haya hecho en este año "ningún esfuerzo" por "poner coto" a la Administración publica "más lejana e ineficiente", al tiempo que ha censurado su política de vivienda, con "premios imposibles" para el alquiler y la compra. Por último, le ha reclamado bajadas y eliminación de impuestos prometidos frente a una "presión fiscal brutal", por lo que ha concluido que los ciudadanos "no la ven centrada" y "la ven sin ganas". Ante estas críticas, la presidenta regional se ha preguntado cómo es posible que la Comunidad haya registrado un incremento de población en el último año para "vivir en este infierno", ironizando con el panorama dibujado por Vox. AYUSO REPROCHA A VOX QUE "NO DEJE DE MENTIR" "No hemos dejado de trabajar para tener la mejor fiscalidad de España", le ha respondido Monasterio, quien la ha acusado de "no dejar de mentir" en una cuestión como la inmigración ilegal, sobre la cual la Comunidad carece de competencias, ha incidido. En cuanto a las quejas por el gasto público, crítica habitual de la portavoz de Vox, Día Ayuso le ha preguntado "qué gasto le sobra esta semana", sugiriendo que sean los "15 millones" aprobados para la atención a la dependencia, los "25 millones" para financiar las gafas a los niños madrileños o los "33 millones" para la implantación de la teleasistencia avanzada a domicilio.

