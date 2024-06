Junts presenta una iniciativa en el Congreso para pedir al Gobierno el reconocimiento de Kosovo

Junts ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que quiere que se inste al Gobierno a reconocer a Kosovo "como Estado soberano". En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el grupo parlamentario que encabeza Miriam Nogueras defiende que Kosovo es "un estado de Derecho y democrático con aproximadamente 1,7 millones de habitante" al que reconocen como Estado independiente 104 países, incluidos 22 miembros de la UE. Kosovo proclamó su independencia de Serbia en febrero de 2008. España, al igual que Rumanía, Eslovaquia, Chipre y Grecia, sigue sin reconocerlo como Estado, esgrimiendo que se trató de un "acto unilateral" que no contó con el beneplácito de Belgrado. En este sentido, Junts recuerda que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó en julio de 2010 que "la declaración de independencia de Kosovo no vulneró el Derecho Internacional" y que no había ninguna norma que le impidiera proceder a ella. "La negativa española a reconocer un Estado que hizo uso de su legítimo derecho a la autodeterminación es un obstáculo a la política europea de incorporación de los Balcanes Occidentales a la UE, y este es un factor de desestabilización de la zona en un contexto marcado por la guerra de Ucrania que esta parte de Europa vive con especial angustia", defienden desde Junts en la exposición de motivos. "España ya tiene relaciones de forma indirecta con Kosovo", recuerdan los de Carles Puigdemont, que inciden también en que desde enero el Gobierno se ha visto obligado a reconocer los pasaportes kosovares después de que Kosovo "se incorporó al régimen de exención de visado de corta duración en el espacio Schengen". Asimismo, consideran que "no es aceptable que el Estado español comparta la misma estrategia de Rusia, China o Bielorrusia de negarse a reconocer Kosovo". Por todo ello, Junts considera que "en apoyo a los esfuerzos que están realizando las instituciones y el pueblo de Kosovo en defensa de su derecho a existir como Estado independiente, el estado español ha de abandonar su negativa y debe proceder al reconocimiento inmediato de la República de Kosovo". En este sentido, el texto presentado plantea simplemente que desde el Congreso se inste "al Gobierno a reconocer la República de Kosovo como Estado soberano".

