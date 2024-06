Gobierno navarro justifica negar traslado a una funcionaria víctima de violencia machista:"Está en el contexto jurídico"

La consejera portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha manifestado, después de que se haya denegado a una funcionaria víctima de violencia de género su traslado a Valencia, que "lo que se ha hecho es tomar una decisión dentro del contexto jurídico existente". En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, López ha señalado que "no podemos tomar ninguna decisión que no tenga un aval jurídico adecuado". "Esto nos hace ver que la línea en la que estamos trabajando es la adecuada, la de reformar el Estatuto de Personal, de manera que nos permita acoger este tipo de situaciones", ha dicho, para precisar que "estamos trabajando en unas mesas de trabajo con los sindicatos". La consejera ha comentado que "la voluntad es que este tipo de situaciones, sobre todo de personas que tengan una circunstancia excepcional, como una violencia de género, podamos facilitarlas". "Es uno de los puntos que estamos trabajando, que es la intermovilidad de los funcionarios y es un paso adelante", ha aseverado, para exponer que "también estaremos a lo que el Parlamento de Navarra pueda decir". Sobre si la funcionaria a la que se ha denegado el traslado tendrá que esperar a que esté lista la reforma del Estatuto de Personal, Amparo López ha señalado que "quien legisla es el Parlamento". "Hay una realidad y una sensibilidad social. Nosotros debemos vincularlos al marco legal, es así y así lo estamos demostrando. Que la ley hay que interpretarla y velando por los intereses generales. ¿Que nos habría gustado otra cosa? Pues seguramente, pero la ley no nos lo permitía", ha dicho, para afirmar que "Función Pública sigue actuando". "Estamos trabajando, lo hemos detectado, es un punto que se está intensificando", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo