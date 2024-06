Espadas apoya la carta de Sánchez y muestra sorpresa por la citación de Begoña Gómez: "No creemos en las casualidades"

El portavoz del PSOE en el Senado y líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha respaldado la carta que publicó este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vez que ha expresado su "sorpresa" por el día escogido por el juez para comunicar la citación de la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, como imputada. "No creemos en las casualidades", ha deslizado. Así ha reaccionado Espadas en declaraciones a los periodistas desde los pasillos del Senado a esta nueva carta que envió este martes por la tarde Pedro Sánchez a la ciudadanía después de la citación de Begoña Gómez como imputada. "No creemos en las casualidades y la verdad nos sorprendió bastante a todos la decisión del juez de publicar ayer una citación para el próximo 5 de julio y en un momento de campaña electoral en el que los ciudadanos tienen que decidir lo mejor para ellos y su voto el próximo domingo", ha proclamado el líder de los socialistas andaluces. Ante las críticas de sus socios de Gobierno por elegir el género epistolar, Espadas ha defendido que la carta es "una expresión directa" en la que Sánchez "puede trasladar un mensaje directo a la ciudadanía". "Mayor transparencia y claridad en esto, y desde el respeto dice lo que piensa, pero lo dice de una manera muy diferente a como otros líderes políticos se manifiestan. Yo creo que el presidente del gobierno entiende perfectamente desde su responsabilidad que no puede permanecer callado ante lo que estamos viendo todos", ha añadido. RESPETA LAS DECISIONES JUDICIALES Eso sí, Espadas, al ser preguntado por si cree que el juez está interfiriendo de alguna manera en las elecciones, ha dicho que los socialistas "respetarán siempre las decisiones judiciales", aunque sí que ha recalcado su sorpresa. "Nos sorprende más o menos la fecha elegida para hacer pública una decisión que es una actuación judicial que se va a producir nada más y nada menos que el 5 de julio", ha añadido.

