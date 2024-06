Ana Moncada (ILCA6), "preparada física y mentalmente" para su debut olímpico

Sevilla, 5 jun (EFE).- La regatista Ana Moncada, representante española en la clase ILCA6 en los Juegos de París 2024, ha asegurado que está "preparada física y mentalmente" para afrontar su debut olímpico, algo que ha reconocido que es un "sueño muy grande".

Moncada, malagueña de Estepona de 23 años, refuerza y ultima su preparación para la cita, que en el deporte de la vela tendrá lugar en las aguas mediterráneas de Marsella en una programación que se iniciará el 28 de julio y concluirá el 8 de agosto.

La regatista, destaca este miércoles la Federación Andaluza de Vela (FAV) en un informe, comenzó a navegar con 8 años en la Escuela de Vela de Estepona y, posteriormente, su hermano Sergio empezó a entrenar en El Puerto de Santa María (Cádiz), por lo que Ana, con 12 años, le siguió los pasos y comenzó a forjar una carrera que la han llevado a ser la mejor opción de España para competir en la clase ILCA 6 en los próximos Juegos.

Moncada ha relatado cómo se sintió al saber que la plaza olímpica era suya y ha dicho que ser la elegida fue algo que consolidó "en todas las competiciones" en las que participó y que "estaba muy segura de que lo iba a conseguir, a pesar de los pensamientos que pueden surgir en momentos de nervios".

"Fueron unos tres meses de selección intensos, trabajé muy duro y estaba muy concentrada en el objetivo, visualizaba en todo momento que lo podía lograr, por mi actitud y mi nivel. Sobre todo, estaba y estoy muy feliz por el trabajo que hago", ha argumentado.

La malagueña ha recordado que en esta campaña ha sido "la mejor española prácticamente en todas las competiciones" que ha disputado y que desde el principio, cuando decidió hacer la campaña para París 2024, pensó que podía ser una realidad y que "la mayor guerra" la tenía con ella misma.

"Me he superado en todos los aspectos y he tratado de sacar siempre mi mejor versión. Creo que en trabajo, constancia y cabezonería no me supera nadie", ha destacado Moncada, quien también ha explicado cómo ha cambiado su día a día con la clasificación para los Juegos Olímpicos.

"Sigo con mi rutina y entrenando igual para preparar la competición lo mejor posible. Pienso que el sol sale cada día y el mundo sigue rodando lo consigas o no. Lo importante es estar tranquilo y feliz con uno mismo, sea lo que sea que hagas", ha subrayado.

La representante española en ILCA6, clase que sustituye en el programa olímpico a la Láser Radial, ha insistido en afirmar que "nunca" se ha sentido mejor que ahora y que, en su opinión, ha "aprendido mucho todos estos años", en los que ha pasado "por muchos momentos de inflexión en el camino" que le han hecho superarse y demostrarse que puede "con todo".

Ana Moncada, que ha competido de forma independiente, ha declarado al respecto que siempre ha estado "abierta y dispuesta a representar a un club" que le "acoja, respalde, escuche y apoye", pero que "hace bastantes años" que vio que tenía que ir "por independiente y hasta ahora está siendo así".

Sobre su objetivo en Marsella y sus principales rivales, ha apuntado que va "a luchar cada prueba, a hacer cada salida como si fuera la última" y a dejar en el campo de regatas su mejor versión día a día, y que si se concentra en hacer "las cosas bien, paso a paso, el resultado será consecuencia" de sus acciones.

La malaqueña ha añadido sobre la competición de Marsella que las favoritas para ella, "sin duda", son la húngara Mari Erdi, la neerlandesa Marit Bouwmeester, la belga Emma Plasschaert y la danesa Anne Marie Rindom.

"Me voy a volver satisfecha sea cual sea el resultado que haga. Sé que voy a hacerlo lo mejor que pueda, estoy tranquila. Voy a salir a navegar como sé, sin ningún tipo de presión. Volveré a casa muy feliz, estoy segura", ha reiterado Moncada, quien ha asegurado que, tras los juegos, le gustaría centrarse en ella y "cerrar algunos frentes abiertos" aparcados por su "compromiso" con París 2024, aunque seguirá "en el mundo del deporte". EFE

agr/jpd