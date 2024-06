Feijóo critica la carta del presidente: "La segunda dosis del melodrama de Sánchez"

(Actualiza la NA2449 con más información)

Valladolid/Madrid, 4 jun (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este martes la carta a la ciudadanía publicada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ve como "la segunda dosis del melodrama" del dirigente socialista, y "un insulto a los jueces, a los medios de comunicación y a la inteligencia de los españoles".

Feijóo ha pronunciado estas palabras en el cierre de un mitin organizado por el PP en Valladolid, después de que el presidente haya publicado una nueva misiva en redes sociales al conocerse que el juez ha citado a su esposa, Begoña Gómez, como investigada el próximo 5 de julio en la causa abierta por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.

En la carta, Sánchez asegura que tanto él como Gómez están tranquilos, pero ve "extraño" que el juez haya anunciado este martes, a cinco días de las elecciones europeas, la citación. Además, acusa a PP y Vox de un intento de interferir en los resultados del 9J ante el que pide una respuesta en las urnas.

"No hay ningún gobierno en Europa que esté más cuestionado por la corrupción que el Gobierno de España", ha sentenciado Feijóo, convencido de que "los hechos" son que por primera vez en la democracia se investiga "por delitos de corrupción y tráfico de influencias a la esposa del presidente" y que Sánchez "montó un melodrama a costa de 48 millones de españoles para tapar la presunta corrupción que llega hasta la Moncloa".

Para Feijóo, "es normal que los españoles tengan la sensación de que el Gobierno les está tomando el pelo" porque "la capacidad del presidente para engañar no tiene límites", con el "mantra" y la "matraca" de la derecha y la ultraderecha que "no cambia la realidad de los hechos", que "son tozudos".

El dirigente del PP ha afirmado que Sánchez escribió la primera carta a la ciudadanía "porque sabía que esto podía pasar", en referencia a la investigación judicial sobre su esposa, y para "que no leyésemos las cartas de recomendación a empresas que se escribían en la Moncloa".

Feijóo ha argumentado que en el PP no son como Sánchez y, como "partido de Estado", ha defendido que tiene que estar "a la altura de España" para pedir explicaciones porque es su deber, como lo es del presidente darlas y de su mujer responder ante el juez el próximo 5 de julio, ha recordado.

En este punto, el presidente del PP ha insistido en que al presidente le corresponde dar las explicaciones que ha "negado y tomar decisiones en serio, sin melodramas de por medio", en referencia a la segunda carta de Sánchez.

"No cumpliríamos con nuestro deber y seriamos cómplices de la situación que está viviendo España si nos calláramos", ha resumido Feijóo, quien ha apostillado que si no responde Sánchez, los ciudadanos tienen la oportunidad de responder el domingo votando. "No valen los lamentos el domingo a las 8", ha advertido.

Para el final del mitin ha reservado la alusión al exalcalde de Valladolid y actual ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien ha responsabilizado de conocer que en el Consejo de Ministros hay "miedo" a Sánchez, por la alusión de su compañero de partido a que Sánchez es "el puto amo".

"No se mueve nada a no ser que lo diga el puto amo", ha ironizado Feijóo, convencido de que Europa es la garantía para frenar a Sánchez porque en las instituciones europeas "no se van a amedrentar por cartas o cartitas".

Fuentes del PP, tras conocerse la misiva, han instado al presidente a que deje de emitir "cartas enlatadas" por redes sociales y dé la cara.

Asimismo, ven de una "gravedad extrema" las acusaciones a los jueces de perseguirle por motivos políticos. Por ello, le exigen pruebas o una rectificación inmediata.

Según el PP, la esposa del presidente está investigada por unos hechos que "no son ni éticos ni estéticos" y que representan un "escándalo sin precedentes" en España.

Reclaman entonces que Sánchez dé una rueda de prensa "con preguntas ilimitadas" para aclarar por qué y con qué intensidad se ha beneficiado su esposa de los negocios presuntamente obtenidos por la condición política de Sánchez y zanja, en referencia a la carta: "todo lo demás son pamplinas".

Sánchez subestima "la inteligencia de los españoles", advierten. EFE

