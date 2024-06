Ayuso pide no caer "en los errores de las elecciones generales" ante un Sánchez que empuja a "España al abismo"

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que "Europa ha de saber que cuenta con el PP más fuerte" y para ello hace falta "no caer en los errores de las elecciones generales: no dar nada por ganado, nada por hecho", ante un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "en su vida política y personal, en sus ademanes y mentiras, cada vez se parece más a un meme de un presidente de una república bananera". Así lo manifestado durante la presentación de la cabeza de lista del PP para las elecciones europeas, Dolors Montserrat, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en la capital. La dirigente madrileña ha subrayado que los comicios del domingo son "trascendentales", ya que España "se juega en Europa una voz firme que defienda los principios fundacionales de la Unión Europea y la visión española del mundo". "España necesita un gobierno ilusionante que piense los jóvenes, en las familias, los autónomos, en las personas y en sus problemas reales, en un futuro de prosperidad y libertad, con alegría y humanidad", ha subrayado. Además, para Ayuso, hay que ser "voz firme, veraz y clara", una voz que recuerde a los gobiernos que "Europa solo será Europa si se compone de democracias liberales en las que haya una efectiva separación de poderes, sean gobernadas por líderes respetuosos con la ley, con la alternancia política y con las empresas, la prensa, las familias o la educación". "ESPAÑA NO HA DEJADO DE CARCOMERSE" Y es que, según ha trasladado, "España desde los últimos seis años no ha dejado de carcomerse a gran velocidad por culpa de un gobernante seducido por políticas propias de caudillo bolivariano en lugar de ejercer como jefe del Ejecutivo de una de las naciones más importantes de la historia de Europa y del mundo". "Sánchez en su vida política y personal, en sus ademanes y mentiras, cada vez se parece más a un meme de un presidente de una república bananera y se olvida de que es presidente del Gobierno del Reino de España. La llegada de Pedro Sánchez mediante la manipulación de una frase en una sentencia judicial sacada de quicio y la totalitaria que ha tomado su proyecto está empujando a España al abismo a una situación que no habíamos vivido en democracia", ha avisado a continuación. Así, ha apuntado a la "instrumentalización del Congreso y el desprecio del Senado"; a la "guerra a los jueces" y entre medios de comunicación; el "desprecio a las comunidades autónomas salvo que éstas sean independentistas y vayan contra España", la "intromisión en la empresa", el "control de todas las instituciones con activistas inexpertos pero con carnet en el bolsillo", la "manipulación de las tasas de paro", "el endeudamiento público", los "problemas de okupación", "el acceso a la vivienda", los "impuestos desbocados" o "el hundimiento del 50% de la inversión en España desde que Sánchez es presidente". Además, ha criticado su "desprecio absoluto por la convivencia, por la historia, por la verdad, por todo el que en no le sirva para sus planes, y gobernando abiertamente contra una parte de España, contra una parte importante de España, pretendiendo hacerla odiosa ante su público en lugar de entender que él es el presidente de todos". Considera que alienta como nunca "el frentismo, los bandos y el muro entre españoles" y ve "lo más grave" el "desprecio por la separación de poderes". "Todo esto nos está alejando de las grandes potencias mundiales que han sido claves para la historia de Occidente y la libertad, para nuestro papel en el mundo, y que ven con los peores ojos la deriva que está tomando nuestro país, especialmente en materia de relaciones internacionales", ha señalado, citando a renglón seguido "la utilización de Gaza" o la "polémica artificial contra el presidente de Argentina". LA AMNISTÍA ES "INDIGNA" Y "CORRUPTA" Ayuso ha apuntado que "a ojos de todas las democracias liberales" lo que "está minando absolutamente la imagen que se tiene de España es la amnistía indigna, ilegítima, mentirosa y corrupta". Ni siquiera, a su juicio, debería ser llamada ley porque está vestida "de lo que no es". Así, ha reiterado que "con la amnistía el Gobierno presenta a España ante el mundo como un Estado corrupto que debe pedir perdón al independentismo catalán" de forma que "España, su Poder Judicial, sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" y "sus funcionarios" son "humillados" y quienes "tienen que pedir perdón al nacionalismo y arrastrarse como una alfombra para ponerles todas las facilidades a golpistas, terroristas, malversadores, a todos aquellos que llevan a sus espaldas graves delitos" para que todos los quieran lo "vuelvan a hacer" con "barra libre". "Se puede romper ahora España de manera ilegítima, sin que sea ilegal, pretenden llevarnos a un referéndum que a todas luces siempre sería ilegal, sin que parezca que no lo es, que actúen con total impunidad, cosa que también es ilegítima, corrupta e ilegal, aunque nos intenten hacer creer que tampoco", ha remarcado. La jefa del Ejecutivo madrileño ha sostenido que se está ante "la inversión completa de los valores y de la verdad, todo el tiempo, todos los días" con el objetivo de que "España se quiebre desde dentro sin que no pase nada". PSOE Y VOX SE CENTRAN EN "IDEAS RAMPLONAS" En cuanto a las europeas, Ayuso ha reiterado que ante estas elecciones se centran en que "no gobierne la derecha con la ultraderecha aunque sea incluso una gran mentira, puesto que ambos no solo no tienen nada que pactar a partir del 9 de junio es que pertenecen a distintos grupos parlamentarios en Europa". "Y mientras, las elecciones se están subiendo de tono para que todo gire sobre cuatro ideas ramplonas llevadas al extremo, donde cómodamente se encuentran Vox y el PSOE tratando su electorado como si no fueran adultos", ha señalado. En este sentido, ha apuntado a que fue el partido de Santiago Abascal el que "hizo posible" el "desastre" de los fondos europeos "apoyando a Sánchez en el Congreso" y ha recordado que esta formación "tumbó los Presupuestos en Sevilla de nuevo con el PSOE". Para la presidenta madrileña, "el Gobierno vive de la estrategia de azuzar el odio guerra civilista, las mentiras corruptas de Tezanos, la maquinaria que, ya hay que asumirlo, se comporta como prensa del régimen pagada con dinero de todos y la inversión de la verdad, donde un escándalo tapa a otro". Así, ha considerado que "el Gobierno siempre eleva la apuesta y ha decidido no abandonar el poder, pase lo que pase, haga lo que haga". ENSEÑAR LA SALIDA AL "PROYECTO AUTORITARIO" En este sentido, ha criticado que se apueste por "el descrédito del adversario político", como han hecho a su parecer "en las últimas 24 horas" con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Frente a esto, ha insistido en que el 9 de junio "los españoles también tienen la oportunidad de enseñarle la salida al proyecto cada vez más autoritario y corrupto de Pedro Sánchez" para forjar una "amplia alternativa popular por la ley, la libertad y que le demuestre que no todo vale" y que "España no es Sánchez". "Europa debe saber que se le ha colado un proyecto que no respeta sus principios, que está persiguiendo al Poder Judicial, que una de sus naciones más antiguas e importantes va a desplomarse de seguir por el mismo camino. Europa ha de saber que cuenta con el PP más fuerte, el que va a librar las más importantes batallas", ha señalado. Para eso, según ha trasladado, hace falta "no caer en los errores de las elecciones generales" y "no dar nada por ganado, nada por hecho". "Vivimos un momento trascendental y todos saldremos de esta situación si todos a su vez, ponemos de nuestra parte. Por tanto, no hay nada más importante este domingo que ir a la urna a votar", ha apostillado.

