Los votantes de Yolanda Díaz en 2023 se dividen ante el 9J: un 35% a Sumar, el 23,2% a Podemos y un 18% al PSOE

Los votantes de la candidatura de Sumar que encabezó Yolanda Díaz en julio de 2023 se muestran ahora divididos antes las elecciones europeas de este domingo, pues un 35% piensa repetir con la coalición, un 23% prefiere volver a Podemos y un 18% se pasa al PSOE, según se desprende de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CID) dada a conocer este lunes. El CIS otorga a Sumar una estimación de voto de entre el 5,4 y el 7,1%, muy por debajo del 12,31% que logró en las generales del año pasado cuando concurrieron juntos todos los socios de coalición, incluyendo a Podemos, Izquierda Unida, En Comú, Más Madrid, Compromís o la CHA. Esa coalición se rompió el pasado mes de diciembre cuando Podemos abandonó el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso y se pasó al Grupo Mixto del Congreso para iniciar una nueva etapa en solitario. Ambas formaciones concurrieron por separado en Galicia y Euskadi y el próximo 9 de junio volverán a verse las caras en las urnas. LA FORMACIÓN CON MENOS FIDELIDAD DE VOTO Y según esta nueva encuesta preelectoral del CIS, cruzando los datos con el recuerdo de voto de aquellas generales de hace un año, los votantes de Yolanda Díaz están ahora divididos y sólo un 34,8% tiene decidido volver a apoyar a la coalición. De hecho, Sumar es la formación con menor fidelidad de voto de las grandes cabeceras, pues ese porcentaje contrasta con el 75% de los electores de PSOE y PP que van a repetir papeleta, o el 60% en el caso de Vox. El motivo es que un 23,2% de los votantes de Sumar en 2023 ya tiene decidido votar ahora la lista 'morada' de la exministra Irene Montero, que fue apartada de las candidaturas de las últimas generales, otro 18% prefiere apoyar la candidatura socialista de la vicepresidenta Teresa Ribera, y un 14,6% admite que aún no tiene decidido a quién votar. Y si se toma como referencia el recuerdo de voto en las anteriores elecciones europeas, las de 2019, cuando todavía no existía Sumar como partido y el espacio confederal usó la marca Unidas Podemos, la división de voto también es patente: sólo un 34,1% se decanta por Sumar, otro 29,2% repetirá con Podemos, un 18,4% opta por refugiarse en el PSOE y otro 10% aún no tiene claro a quién votará. En cuanto a las cabezas de lista, también hay un reparto de 'cariños' en proporciones similares. Así, los votantes de Yolanda Díaz de 2023 puntúan a la abogada Estrella Galán, 'número uno' de Sumar, con una nota de 6,64, mientras que a la exministra Irene Montero le dan otro 6,61. Y muy cerca queda la socialista Teresa Ribera con una nota media de 6,48 puntos.

