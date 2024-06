Izquierda Española pide al Defensor del Pueblo "demostrar independencia" y llevar la amnistía al Constitucional

El líder de Izquierda Española y cabeza de lista del partido a las elecciones europeas, Guillermo del Valle, ha solicitado este lunes al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía alegando que "tiene la oportunidad idónea para demostrar la independencia de la institución" respecto del Ejecutivo. "Tienen que ser los legitimados activamente para interponer ese recurso de inconstitucionalidad y entendemos que el Defensor del Pueblo lo es como una institución independiente, que es imprescindible para que un Estado de Derecho sea funcional y sea de calidad", ha explicado Del Valle en declaraciones a los medios, tras presentar la solicitud. Ha mantenido que debe ser la institución dirigida por Ángel Gabilondo la que interponga esta instancia al Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de "salvaguardar el Estado de Derecho y la ley". Algo que, a su juicio, debe intentar "cualquier demócrata comprometido con el Estado de Derecho" posicionándose en contra de la Ley de Amnistía, más aún "si son personas progresistas". De esta forma, ha calificado la ley, aprobada definitivamente la semana pasada en el Congreso, como un acto de "corrupción política" y "un privilegio que no puede ser de izquierdas". Según ha dicho el líder de Izquierda Española, ésta es la única formación que "quiere la igualdad en todos los planos" mientras que las "izquierdas oficiales" están a "favor de ese privilegio y en contra de la igualdad". PRECEDENTES CONTRA LA AMNISTÍA En este sentido, preguntado por los informes jurídicos previos a la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que analizaban su validez legal, Del Valle ha explicado que su visión de la ley "coincide en buena medida" con "el informe de los letrados de Las Cortes" que, a su juicio, "han señalado indicios de inconstitucionalidad flagrantes". Del mismo modo, en la solicitud presentada por la formación, se exponen precedentes a la ley que niegan su constitucionalidad puntualizando en el rechazo a dos enmiendas propuestas a la Constitución Española durante el debate constituyente que buscaban incluir la figura de la amnistía en la Carta Magna. Asimismo, se alega la ruptura del principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución y la violación de la separación de poderes de forma que es el Congreso el que "se arroga la potestad de suplir a los demás poderes del Estado". Además, la formación critica los motivos por los que se ha presentado la ley ya que "es manifiesto" que se trata del "elemento político clave que permitió la investidura del actual Gobierno", así como ha censurado el procedimiento de aprobación de esta, el cual ha "rechazado solicitar diversos dictámenes legales preceptivos que hubiesen aportado escrutinio público". DEL PP NO SE PUEDE ESPERAR NADA Además, Del Valle ha cargado contra el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, después de que este no descartase una posible moción de censura si se daba "el escenario adecuado", algo para lo que a jucio de Izquierda Española sería de la mano de Junts. "Del PP ya no se puede esperar absolutamente nada", ha apostillado el secretario general de la formación. Por ello, ha explicado que "abrir la puerta a una moción de censura con Puigdemont --líder de Junts y principal beneficiario de la amnistía-- es volver a conformar un Gobierno con los que dieron ese golpe y malversaron dinero público para levantar una frontera entre españoles".

Compartir nota: Guardar Nuevo