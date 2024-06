Álvarez de Toledo pide movilizarse para "reagrupar el voto" en torno al PP y "defender la unidad de España"

La diputada nacional del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha hecho este lunes un llamamiento a la "movilización" para "reagrupar el voto" en torno al PP de cara a las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio y así "defender la unidad de España". "Somos la primera fuerza de España, la primera fuerza política. Necesitamos una fuerza masiva en estas elecciones europeas, reagrupar el voto en el Partido Popular", ha trasladado en declaraciones a los medios ante de participar en un acto público en Huércal-Overa (Almería) acompañada de la diputada nacional Maribel Sánchez Torregrosa y el senador Rafael Hernando. La dirigente 'popular' ha abogado por dinamizar las bases del partido para difundir un mensaje unitario en torno al PP a fin de que "Pedro Sánchez y sus aliados pierdan toda esperanza", sentido en el que ha puesto de ejemplo las políticas de "cambio" de Juanma Moreno en Andalucía. "Sánchez lidera un proceso que nos lleva de una democracia plena, de la España constitucional, a una democracia fallida", ha dicho antes de acusarle de intentar "acabar con la alternancia política en España, con la separación de poderes, con la prensa libre, con los jueces independientes y con la oposición". Durante su intervención, Álvarez de Toledo se ha referido a la ley de amnistía y ha señalado que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, está "en la luna o en Waterloo" al llevar al Congreso "la ley para la impunidad de los delincuentes del 1 de Octubre, la mayor agresión a la democracia desde la Transición, una ley que acaba con la igualdad en España y pone al estado democrático a los pies de los caballos". "La ley de amnistía se podrá aprobar, pero no por eso se va a aplicar", ha asegurado a la hora de expresar su convencimiento de que "los jueces y el estado de derecho van a impedir que una maniobra absolutamente ilegal e inconstitucional pueda llevarse a término". De otro lado, la diputada popular también ha criticado que "no se ha ejecutado ni la cuarta parte del presupuesto para la alta velocidad" en Almería después de que este domingo Bolaños asegurara que las obras del AVE van "como un cohete", toda vez que, en materia hídrica, ha asegurado que "la inversión no llega al 14 por ciento".

