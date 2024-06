Abascal afirma que "cualquier ataque del PSOE" será respondido y la apuesta será "redoblada"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este sábado en Santa Cruz de Tenerife que "cualquier ataque del PSOE" será respondido y la apuesta será "redoblada". "No vamos a dar ni un paso atrás", aseveró. "Nosotros no somos como lo que han tenido en frente hasta ahora. Y deben tenerlo claro. Vamos a actuar con toda la contundencia porque sabemos qué es lo que pretendían ayer", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un acto de partido sobre las acciones legales que pudiera emprender contra él el PSOE después de que asegurara que el atacante de Mannheim (Alemania) es "aliado" del presidente, Pedro Sánchez. Para Abascal, lo que los socialistas pretendían era "tapar su corrupción". "La corrupción económica del presidente del Gobierno --continuó--, de sus ministros y de su familia". Aquí, indicó que también pretenden tapar lo que han votado durante estos cinco años, ya que un 90% de las veces lo han hecho junto con el PP. "Por eso el PSOE solo dice derecha y ultraderecha, pero no dice ni una palabra del Pacto Verde, ni de la imposición del fanatismo climático, ni de la inseguridad que han provocado en las calles. Y por eso el PP solo habla de la amnistía, de la que no ha hablado en Cataluña, y ahora de repente las europeas hablan de la amnistía", declaró. Abascal ha hecho especial hincapié en que ambos partidos "quieren tapar que han votado conjuntamente el 90% de las veces contra nuestra soberanía energética, contra nuestra soberanía industrial y contra la seguridad de los españoles". ENCUENTRO DE FEIJÓO CON VON DER LEYEN Respecto al encuentro del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula Von der Leyen, el líder de Vox ha comentado que el popular tendrá que explicar a los españoles que Von der Leyen es la responsable de la aplicación del Pacto Verde y de las políticas migratorias. "Si ésta es la mejor socia que tiene el señor Feijóo, tiene un problema, porque hasta ahora lo que ha sido la señora Von der Leyen es la mejor socia de Pedro Sánchez", expuso.

