El PP acusa a Armengol de mentir y prevaricar al certificar la recepción de mascarillas "fake" de la 'trama Koldo'

El portavoz del PP en la comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia en pandemia, Elías Bendodo, ha acusado este lunes a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, de haber "prevaricado" durante su etapa al frente del Gobierno balear por haber certificado la recepción de las mascarillas que compraron a la empresa de la 'trama Koldo', Soluciones de Gestión, pese a saber, a su juicio, que eran "fake". Bendodo se refería al certificado que emitió el Govern tras la recepción del pedido de mascarillas por el que se pagaron 3,7 millones de euros, un documento que, según Armengol, tenía como objetivo certificar que se había recibido el material "el día que tocaba y por el precio acordado" y que, en ningún caso, impedía plantear después cualquier reclamación como así se hizo. Para el portavoz 'popular', con ese certificado, el Gobierno de Armengol se convirtió en "avalista de la trama" porque gracias a ese documento se "abrió la puerta" para contratar con otras administraciones a una "empresa especializada en mordidas", un argumento en el que ha abundado también el portavoz de Vox, Jorge Campos. Bendodo también ha echado en cara a la ahora presidenta del Congreso haberse "desentendido" de su gestión, que ahora "investiga" la Audiencia Nacional, la Guardia Civil y también la Fiscalía Europea, por haber intentado haber "endosado el pago a los fondos europeos". Asimismo, le ha afeado no haber "dicho la verdad" al sostener que todo se hizo conforme a la ley. SU LABOR NO ERA ESTAR EN LOS EXPEDIENTES Armengol se ha afanado en intentar desmontar el "bulo" que, ha denunciado, ha montado el PP, sobre esta cuestión, ha recriminado al portavoz 'popular' que no haya escuchado sus explicaciones y ha hecho hincapié en que la labor de una presidenta autonómica no es estar encima de ningún expediente de contratación. De hecho, ha explicado que fue tras el estallido de la trama cuando preguntó a quien fue su consejera de Salud si efectivamente se había contratado con esa empresa y cuando conoció el nombre de la misma. Así ha respondido a una pregunta de Bendondo sobre la celeridad con que se pagó la factura a Soluciones de Gestión. El diputado 'popular' ha preguntado cómo es posible que se enviara un correo electrónico con copia a la presidenta regional informando de que un avión de mascarillas de esta empresa iba ya camino de Barajas y que, tan sólo 5 horas y 45 minutos se emitiera la factura de 3,7 millones. ES UN "BULO": "NO ERAN FAKE" Además, Armengol ha reiterado en varias ocasiones que las mascarillas servidas por Soluciones de Gestión "no eran fake", porque se podían utilizar. Eso sí, ha admitido que se compraron mascarillas de modelo FFP2 y se recibieron KN95, que estaban asimiladas administrativamente aunque las segundas tenían una calidad superior a las primeras. Precisamente por recibir unas de calidad inferior, después el Gobierno balear presentó una reclamación para que les devolvieran 2,6 millones de los 3,7 que habían pagado, una reclamación que, ha lamentado Armengol, el Gobierno de Marga Prohens "dejó caducar". Asimismo, la expresidenta autonómica ha deslizado que Baleares no es la única administración que está siendo investigada por la Justicia por sus contratos de emergencia y ha exigido a los 'populares' que exijan "la misma responsabilidad a todos los presidentes y a todos los alcaldes que tienen alguna investigación en marcha". "Sospecho de todo lo que ha dicho", ha resumido Bendondo, quien ha comentado que seguramente no hubiera mentido de no estar "aforada". "Yo era la presidenta de Baleares y con mucha honra", le ha replicado la ahora presidenta del Congreso. CÓMPLICE DE UNOS COMISIONISTAS SIN ESCRÚPULOS También el diputado de Vox Jorge Campos ha acusado a la expresidenta balear de "mentir" a la comisión de investigación y de ser "cómplice de unos comisionistas sin escrúpulos" y hasta de "la financiación ilegal" de su partido. Asimismo, le ha recriminado que proclame estar orgullosa de su gestión a pesar de que, desde su punto de vista, lo que hizo fue dejar "indefensos a los sanitarios". Pero ella ha reiterado que se siente "orgullosa" y ha acusado al portavoz de Vox de estar "mintiendo" e "intentando ensuciar el trabajo de gente que trabajó con muchas dificultades". "¿Se habrán cometido errores? Claro que sí, pero se hizo una buena gestión", ha incidido.