Vilagrà: ERC ya ha descartado pactar con el PSC porque Illa es el "Doctor No"

La vicepresidenta de la Generalitat y número 2 de ERC por Barcelona en las elecciones catalanas, Laura Vilagrà, ha afirmado textualmente que su formación ya ha descartado pactar con el PSC porque el candidato socialista, Salvador Illa, es el "Doctor No" de la política catalana. En una entrevista de Europa Press, ha argumentado que Esquerra "en estos momentos" no comparte con el PSC modelo territorial ni agenda sobre Cataluña, por lo que no augura consensos básicos para un pacto. SEMEJANZAS PSC-JUNTS Ha recordado que los republicanos defienden un referéndum acordado y una financiación singular para la próxima legislatura pero que los socialistas no comparten estas medidas: "Se parecen mucho más las propuestas del PSC y de Junts". "Illa ya ha dicho que 'no' a la financiación y 'no' al referéndum pero, de hecho, a menudo Junts también dice 'no' a reforzar los servicios públicos, porque ellos son los de los recortes", ha sostenido. TENDER PUENTES Preguntada por si ve margen para retomar el entendimiento con Junts en un próximo Govern, ha respondido que este "es el camino" y que lo ve posible, pero ha avisado de que el acercamiento debe ser mutuo y no será fácil. "En cualquier caso, debe ser bilateral, y lo que hemos visto en el Parlament es un Junts es durísimo con el Govern de Aragonès en este sentido, siempre tratando de segar la hierba bajo los pies", ha dicho. "PACTOS EXTRAÑOS" Ha acusado al PSC de "un uso electoralista bestial de las instituciones, de los medios de comunicación públicos y del CIS para favorecer" a Illa, en relación al periodo de 5 días que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reflexionar sobre si continuaba en el cargo tras la denuncia de Manos Limpias a su mujer. Vilagrà también ha dicho que "sería una muy mala noticia que fuera Madrid quien hiciera algún trapicheo para condicionar" la Presidencia de la Generalitat, aunque ha afirmado que ellos no pueden hacer nada para evitar lo que denomina pactos extraños. REFORZAR EL CATALÁN Al preguntársele por el modelo de trilingüismo que defiende Illa, se ha mostrado convencida de que el socialista defiende este modelo "porque quiere los votos huérfanos" de Cs, y lamenta que se haya alejado de la defensa del modelo de inmersión, dice. "Estamos a favor de que todo el mundo aprenda cuantas más lenguas mejor, pero la lengua catalana es la lengua propia del país y no se puede perder", y ha apuntado que las políticas para reforzar el catalán deben ser transversales y llegar a todos los ámbitos del Govern. LA PRÓXIMA ESTACIÓN Vilagrà ha dicho que en los últimos años han apostado por cerrar la etapa de "represión política" en Catalunya, y ahora trabajan para encontrar un encaje legal a un referéndum de independencia acordado. "La próxima estación es autodeterminación", y ha puesto como ejemplo los referéndums celebrados en Escocia y Quebec, porque no estaban inicialmente previstos en la legislación pero se buscó la manera de que puedieran celebrarse y tener validez.