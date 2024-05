El CIS alega que no incumplió la legislación electoral con la 'encuesta flash' de Sánchez tras el expediente de la JEC

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha defendido que no incumplió la legislación electoral con su 'encuesta flash' sobre la "situación política española" publicada el pasado 29 de abril, después de que este lunes la Junta Electoral Central (JEC) haya abierto un expediente sancionador al centro y a su presidente, José Félix Tezanos, por dicho sondeo sobre el periodo de reflexión de Pedro Sánchez. En un comunicado, consultado por Europa Press, el CIS ha alegado que todavía no ha recibido notificación oficial sobre el contenido del expediente sancionador y reitera que en la encuesta no se realizó ninguna pregunta sobre las elecciones en Cataluña el próximo 12 de mayo, ni sobre los comicios europeos del próximo 9 de junio. "Por lo que no se ha dado ningún incumplimiento ni de la legislación electoral, ni de las instrucciones de la JEC interpretando dicha legislación", ha alegado el organismo. En este sentido el CIS apunta que en todas las encuestas que realiza se pregunta por la intención de voto "y también se hizo en la encuesta flash realizada el viernes día 26 de abril, cuyos resultados fueron publicados inmediatamente en la página web del CIS, para el conocimiento de todo el público". Además, el organismo presidido por Tezanos lamenta que se haya enterado de esta "supuesta denuncia" por los medios de comunicación y no por los canales oficiales de la JEC. Asimismo, el comunicado finaliza reiterando que el anuncio del presidente del Gobierno de iniciar un período de reflexión para decidir si continuaba al frente del Ejecutivo fue una situación "especial" y de "relevancia política y social" por lo que le llevó a realizar esa encuesta flash para que se conociera la "opinión pública" sobre dicho hecho.