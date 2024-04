Sumar pide en el Congreso la exclusión de Israel en los juegos olímpicos de 2024 por su "masacre" contra Palestina

Sumar quiere que el Gobierno inste al Comité Olímpico Internacional (COI) a excluir a Israel como Estado, en los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se celebrarán este verano en París por su "masacre" contra Palestina, como ya se hizo con Rusia a raíz de la invasión de Ucrania. Así lo ha explicado el portavoz de deportes de Sumar, Nahuel González, este jueves en una rueda de prensa en el Congreso para presentar la proposición no de ley que será debatida y votada en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes. En ella, alegan que según la Carta Olímpica, en el caso de que algún Estado no aplique una tregua a los conflictos políticos durante el año olímpico, el Comité podrá acordar la no admisión o expulsión, ya sea, permanente o temporal de los JJ.OO, tanto de deportistas individuales y equipos, así como del personal oficial, dirigentes y demás miembros de la delegación. "Es una petición que están haciendo diversos Estados y entendemos que mientras el Comité Olímpico Internacional está excluyendo a Rusia de los Juegos Olímpicos, también se debe excluir a Israel mientras dure esta masacre", ha incidido González. NO PUEDE HABER UNA DOBLE VARA DE MEDIR Desde Sumar inciden en que "no puede haber una doble vara de medir" con los Estados y si este procedimiento ya se aplicó con Rusia, también se debe aplicar con Israel. "Es inadmisible que el Estado de Israel pueda participar en un evento de hermandad y de paz como son los Juegos Olímpicos", ha remarcado. El portavoz también ha aprovechado para matizar que desde su formación no buscan ir contra ningún deportista porque existen métodos para que los deportistas israelíes puedan participar en esta convocatoria pero bajo una bandera que no sea la del Estado israelí. "En los últimos Juegos Olímpicos diversos países que estaban en conflictos participaron bajo una bandera internacional, no es una medida ni mucho menos contra ningún deportista, es una medida clara para decir al Estado de Israel que tiene que parar inmediatamente este genocidio", ha asegurado González.