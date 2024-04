PP Madrid acusa al Gobierno de tener "fijación" con Ayuso y le recuerda que dio libertad para aplicar zonas tensionadas

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha acusado este jueves al Gobierno central de tener "fijación" con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y le ha recordado que dio libertad a las autonomías para aplicar la declaración de zonas tensionadas. Así ha respondido, en los pasillos de la Cámara regional, a las declaraciones de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien en una entrevista en la 'Cadena Ser' ha acusado a Ayuso de usar este asunto para "confrontar" con el Ejecutivo y le ha pedido que atienda "a la ciudadanía de Madrid", región que tiene "el mayor problema" con la vivienda. "Es curioso que la ministra diga que la presidenta no tiene que confrontar con el Gobierno cuando en las sesiones de control lo que vemos es que todos los ministros del Gobierno de España mencionan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, con esa fijación que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez con Isabel Díaz Ayuso", ha señalado el portavoz 'popular'. En este punto, ha hecho hincapié en que si la ministra y el Ejecutivo quería "imponer las zonas tensionadas" lo que debería haber hecho es legislar en esa dirección pero lo que ha hecho es "permitir a las comunidades autónomas o a los municipios que declaren zonas tensionadas o no". "Si desde luego hubieran confiado realmente en ese proyecto, hubieran dicho que el Estado o los municipios podrían imponerlo directamente y no ha sido así", ha subrayado. Díaz-Pache ha recordado que la legislación que hace el Gobierno de Sánchez "siempre deja la puerta abierta a otras interpretaciones o a que otras administraciones decidan". A su parecer, eso significa que su "confianza en ese modelo es muy pequeña".