Funcionarios de prisiones piden en Madrid la dimisión de Marlaska tras el asesinato de una cocinera en Tarragona

Cientos de funcionarios de prisiones de toda España se han manifestado este jueves en Madrid para pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el asesinato de Nuria, la responsable de cocina de la prisión de Mas d'Enric, en Tarragona, a manos de un preso que posteriormente se quitó la vida. "Necesitamos dos cosas urgentes en prisiones: la primera es ser reconocidos como agentes de autoridad y la segunda que nos reconozcan como profesión de riesgo", ha explicado en declaraciones a Europa Press Manuel Galisteo, presidente del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), al inicio de la protesta frente al Ministerio de Trabajo. Galisteo ha explicado que la manifestación se ha celebrado en Madrid porque quieren apelar al Gobierno central al ser "el único" que puede atender a sus peticiones, empezando por el Ministerio de Trabajo. Antes de la manifestación en la capital, el colectivo protestó varios días en cárceles de Cataluña, llegando a cortar el acceso a centros penitenciarios. RESPONSABLES POLÍTICOS CESADOS El presidente de TAMPM ha expresado que exigen que sean cesados aquellos mandatarios que tengan "responsabilidades políticas" ante el asesinato de Nuria, como la consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Gemma Ubasart, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y, "como responsable superior", el ministro Fernando Grande-Marlaska. Los funcionarios, entre los que se encontraban trabajadores de cárceles de Cataluña --comunidad autónoma con las competencias transferidas--, han gritado consignas como "todos somos Nuria" y "hasta los cojones de tantas agresiones", así como el cántico reivindicativo de "funcionarios de prisiones". Todo ello en una manifestación secundada por más de un millar de personas que ha comenzado a las puertas del Ministerio de Trabajo y que ha discurrido por un lateral del Paseo de la Castellana para llegar al Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, antes de finalizar junto al Congreso de los Diputados con tres minutos de silencio en recuerdo de la trabajadora asesinada. FAMILIARES DE NURIA EN MADRID A la manifestación, donde se ha solicitado también la cobertura de la totalidad de las plantillas, han acudido familiares de Nuria, la trabajadora de 48 años asesinada en un taller de cocina en Tarragona el pasado mes de marzo, para mostrar su "indignación" por la "falta de reconocimiento de la tragedia, que sería la dimisión política" en referencia al titular de Interior. "En primer lugar no se está haciendo justicia, nadie está asumiendo la responsabilidad política de que se produzca el primer asesinato en las prisiones, no solo de Cataluña, sino de España. Y si realmente hubiese un reconocimiento como figuras de autoridad, como profesión de riesgo, esta tragedia se podría haber evitado", ha explicado el familiar de Nuria y portavoz de la familia, Pablo Martínez. De esta forma, ha denunciado que "ni la ministra de Trabajo ni el ministro del Interior se hayan pronunciado ante la muerte de una persona en su puesto de trabajo", después de haberse "incumplido la prevención de derechos laborales". "Nadie ha garantizado el derecho de volver vivo a casa", ha apostillado.