Pedro Sánchez reivindica el "despliegue de actuaciones" del Gobierno en Andalucía "sin precedentes" desde 1992

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este lunes el "despliegue de actuaciones" que está impulsando su ejecutivo en Andalucía, del que ha dicho que sólo tendría como "precedente" el que se llevó a cabo en el año 1992, marcado por la celebración de la Exposición Universal en la capital andaluza. Así lo ha defendido el jefe del Ejecutivo durante su intervención en el transcurso del acto de colocación de la primera piedra de las obras del primer subtramo del tramo norte de la línea tres del metro de Sevilla, en el que también han participado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y los ministros de Transportes, Óscar Puente, y de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, entre otras autoridades. Pedro Sánchez ha defendido que el "compromiso" del Gobierno que preside "con Sevilla, con Andalucía y con su movilidad no se circunscribe a esta importante actuación" relativa al suburbano de la capital andaluza, y al respecto ha resaltado que el Ejecutivo central que preside ha licitado en Sevilla unos "890 millones de euros desde el año 2018", una cifra que supone "casi el doble de lo que se licitó entre el año 2012 y 2018", bajo la etapa de gobierno del por entonces líder del PP, Mariano Rajoy. Pedro Sánchez ha destacado actuaciones de su gobierno como la finalización de la concesión del peaje de la autopista AP-4, que ha generado "un ahorro de 90 millones de euros anuales para sus usuarios"; la puesta en servicio de "más de 20 kilómetros de la SE-40, dando continuidad a la A-4 en su itinerario", y la "remodelación y renovación de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla". En el ámbito de la movilidad provincial e interprovincial, el presidente ha destacado la "mejora" de la infraestructura de la línea de bifurcación de Utrera-Fuente de Piedra, "clave para las conexiones entre Sevilla, la campiña sevillana y también Malaga", y ha subrayado que el Ejecutivo está "trabajando en el estudio informativo de la conexión Sevilla-Huelva", y con la Junta de Andalucía "para obtener cuanto antes la Declaración de Impacto Ambiental y acometer una actuación" que va a permitir que Sevilla y Huelva pasen de estar a una distancia de "hora y media larga" a estar conectadas en "menos de una hora", según ha puesto de relieve. De igual modo, Pedro Sánchez ha señalado que el Gobierno continúa trabajando en las obras del 'by-pass' ferroviario de Almodóvar de Río (Córdoba), que permitirá que Sevilla y Málaga queden "conectadas el año que viene en torno a la hora y media, y Sevilla y Granada en torno a las dos horas y diez minutos". Como ejemplo también de "todo lo que está haciendo el Gobierno de España en Andalucía y en todas sus provincias", Pedro Sánchez ha reivindicado las obras que desarrolla el Estado "en la variante de Loja" (Granada) y las actuaciones que contemplará "en el estudio informativo de Bobadilla-Granada-Almería", para "conectar Sevilla con Almería en menos de tres horas y media". El presidente ha sostenido así que su Gobierno está llevando a cabo "un despliegue de actuaciones que no tiene precedentes si lo miramos en términos objetivos y nos basamos en los hechos y en los datos". "Me atrevería a decir que el único precedente es el del año 1992", ha apostillado a renglón seguido antes de aseverar que "nunca antes un Gobierno de la nación había acometido una agenda tan compacta, tan sólida y tan transformadora en beneficio de la economía andaluza y, también, de la gente de Andalucía como la que estamos haciendo en esta tierra". Al hilo, ha destacado que "Sevilla quedará conectada con todas las capitales andaluzas en menos de tres horas y media". "Ese es el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España por la provincia y también por la capital de Sevilla", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo antes de concluir que, con estas actuaciones, "estaremos contribuyendo a vertebrar, como merecía,y de una vez por todas, a la segunda comunidad autónoma más extensa de toda España y la que cuenta con mayor población", ha subrayado en alusión a Andalucía.