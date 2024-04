Maite Pagaza afirma que el PP es "lo más decente" en el País Vasco: "A los vascos les diría que voten al PP"

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa, que no repetirá en las listas en las próximas elecciones europeas y dejará la política cuando acabe esta legislatura, ha afirmado sobre los comicios vascos del 21 de abril que el Partido Popular "es lo más decente" y "a los vascos les diría que voten al PP". "En estas elecciones yo preferiría que los vascos votasen al PP, la verdad. No soy del PP, pero en estos momentos es lo más decente de lo que se presenta", ha indicado en una entrevista este domingo en 'Crónica' de El Mundo, en la que habla sobre las elecciones y política vascas, su pasado socialista y su lucha contra el terrorismo. Pegaza ha subrayado que "lo último que ha dicho" el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, es que "les interesa primero tener poder, desde ahí hacer una mayor cooptación de las instituciones vascas y desalojar al PNV de donde tiene sus redes. Después ya plantearán otras cosas". "Quizás ahora les interese que no haya España en Euskadi pero que les paguemos la fiesta y las pensiones", ha criticado. Tras haber militado 20 años en el PSOE, cinco en UPyD y haber formado parte de las filas de Ciudadanos, Pagaza ha declarado que el Gobierno "ha convertido al PSOE en un partido radical a la italiana con creencias populistas" que pretende que los votantes de derechas "aparezcan como no legítimos". "Es tan sucio como lo que hace Orban", ha añadido. "Si no fuera por la UE, donde la infección del populismo no puede durar demasiado, estaríamos caminito de la Argentina del peor peronismo o del chavismo", ha respondido Pegaza, quien también fue galardonada con el premio Sajarov como una de las fundadoras de ¡Basta ya!, con la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional y presidió la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Sobre la disolución de ETA, Pagaza ha opinado que "el Estado no ha estado a la altura. Nunca se ha tomado en serio la revisión de la legalización del mundo de ETA, que no sólo equipara a los asesinos con las víctimas, sino que los trata como héroes". Y ha afirmado que "el blanqueamiento ya lo han conseguido, entre otras cosas, por ayudar a los gobiernos socialistas. Es aberrante lo que está haciendo el PSOE. Muchos de los homenajes institucionales a las víctimas son pura retórica cuando hay 500 actos de enaltecimiento a terroristas, con fotos como si fueran héroes, a los que asisten niños. La sociedad ha querido pasar página de cualquier manera", ha destacado Pagaza.