Mazón acusa al Gobierno de intentar "tapar sus gravísimos problemas" con el anuncio de recursos a las leyes de concordia

El 'president' de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha acusado al Gobierno de intentar "tapar sus gravísimos problemas" con el anuncio de recursos a las leyes de concordia impulsadas por gobiernos del PP y Vox en algunas comunidades autónomas, entre ellas la valenciana. Así lo ha afirmado el jefe del Consell a preguntas de los medios sobre la intención anunciada por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez de recurrir ante varias instituciones europeas e internacionales las iniciativas autonómicas sobre Memoria, impulsadas por los gobiernos de coalición de PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana; al considerar que son contrarias a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada la pasada legislatura por el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Al respecto, Mazón ha aseverado: "Yo sigo trabajando por la concordia, creo que hay que trabajar por la concordia y creo que hay que darle la categoría de víctimas de violencia política a quien aún no la tiene". En este sentido, ha señalado que no es "de recibo que en la Comunitat Valenciana haya 11 crímenes no resueltos de ETA y que no se les dé la categoría de víctimas de violencia política". "Lo que queremos es incorporarlas, ratificando, confirmando, consolidando todos los derechos de las víctimas hasta ahora, incluso desarrollándolos mucho mejor, porque este es el objetivo", ha remarcado. "A partir de ahí, --ha continuado-- es más que evidente que el Gobierno de España con este tipo de estrategias lo que está tratando es de ocultar gravísimos casos que le asedian en estos momentos. Es una situación muy difícil la que tiene el presidente del Gobierno, la Moncloa y el Partido Socialista y este tipo de estrategias, no hay ninguna duda de que lo único que buscan es tapar eso". "La concordia es otra cosa. Estos son estrategias del Gobierno para tapar los gravísimos problemas a los que se enfrenta y sobre los que no quiere dar explicaciones", ha concluido.