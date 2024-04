Gamarra invita a Page, Chivite y Barbón a acudir el lunes al Senado a hablar de la amnistía como va a hacer Aragonès

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha invitado a los tres presidentes autonómicos socialistas, Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), Adrián Barbón (Asturias) y María Chivite (Navarra) a acudir el próximo lunes a la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para hablar de la ley de amnistía como, según ha dicho, va a hacer el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Este jueves, Aragonès ha confirmado que acudirá a ese encuentro de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del 8 de abril. "Como independentista, catalán y de izquierdas, trolear al PP siempre apetece", ha proclamado. "Ya que Aragonés va a ir al Senado a defender la amnistía, invitamos también a los presidentes del PSOE. Seguro que manchegos, asturianos o navarros quieren saber qué opina su presidente sobre la impunidad de Puigdemont y cía", ha asegurado Gamarra. En un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, Gamarra ha afirmado que el PP "sí estará defendiendo la igualdad de todos" en esa reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas. VARIAS AUSENCIAS DEL PP EN EL SENADO EL LUNES Gamarra ha apuntado, también en redes sociales, que "siete presidentes y siete consejeros del PP" defenderán "la dignidad de España" en el Senado frente a la "amnistía ilegal". "Aragonés pretende trolear al Estado tras trolear a Sánchez. Se siente fuerte, pero no lo es ante la España que representamos y que se rebela contra los privilegios", ha asegurado, en referencia a las palabras del presidente catalán. Sin embargo, varios presidentes del PP también han avanzado que no podrán acudir a ese foro que han impulsado el Grupo Popular coincidiendo con la tramitación de la Ley de Amnistía en la Cámara Alta. Así, no estarán presentes en la Comisión General de las Comunidades Autónomas será el presidente de Andalucía, Juanma Moreno; su homóloga de Baleares, Marga Prohens; la presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga; y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Por el momento, sí han confirmado que acudirán a esta cita en el Senado la presidenta de Extremadura, María Guardiola, su homólogo de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y el presidente de Murcia, Fernando López Miras. El encuentro del Senado se produce en plena campaña electoral vasca y el presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, también tiene agendados actos en Vitoria (Álava) y Getxo (Vizcaya) para arropar a su candidato a lehendakari, Javier de Andrés.