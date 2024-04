El exjefe de Asuntos Internos Martín-Blas niega que tuviera conocimiento de la 'Operación Kitchen' y pide su absolución

Marcelino Martín-Blas, quien fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía, ha sostenido que "jamás tuvo conocimiento de la existencia de un operativo policial" --la Operación Kitchen-- que tuviese como objetivo obtener información del extesorero del PP Luis Bárcenas o su familia, y mantiene que no recibió órdenes al respecto del entonces Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino. Así consta en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que pide su libre absolución y apunta, además, que "nunca dio ninguna orden" ni a al inspector jefe responsable de la sección de vigilancias Jesús Vicente Galán ni a ningún otro miembro de la Unidad de Asuntos Internos para que realizaran investigaciones o vigilancias relacionadas con Bárcenas, su esposa Rosalía Iglesias, su hijo Guillermo Bárcenas o el chófer de la familia --también procesado-- Sergio Ríos. Apunta que tampoco ordenó conseguir los llamado 'papeles de Bárcenas' ni ningún otro documento o información similar, "cuya existencia nunca se ha acreditado que exista realmente". En el escrito, la defensa entra a explicar la conocida como guerra de comisarios que llevó a enfrentar a Martín Blas con figuras como el comisario José Manuel Villarejo o el exjefe de la UDEF José Luis Olivera --ambos también encausados en 'Kitchen'-- y relata diferentes operaciones como 'Delaware', 'Colombo', 'Emperador', 'Pequeño Nicolas' o 'Varma'. De hecho, asevera que gran parte de los mandos policiales procesados en esta causa "sienten animadversión" por él como consecuencia de esas investigaciones porque incluso llegó a proponer la detención de alguno de ellos en el caso 'Nicolay'. Apunta que Villarejo emprendió una campaña de difamación hacia su persona para acabar con su carrera y ha lamentado que el instructor de la Audiencia Nacional no haya investigado estas conductas. FONDOS RESERVADOS También entra a explicar que su unidad recibía fondos reservados de la DAO pero que ni Asuntos Internos ni él mismo facilitaron "fondos de ningún tipo para la 'Operación Kitchen'" y no se ha lucrado nunca con fondos de ese tipo. En el escrito, la defensa del comisario Martín-Blas interesa que en el juicio oral se tome declaración testifical de quien fuera en la época de 'Kitchen' director general de la Polícia, Ignacio Cosidó, del propio Luis Bárcenas, de su mujer Rosalía Iglesias o del exdirector del CNI Félix Sanz Roldán. Además, solicita que Eugenio Pino sea reconocido por médicos forenses para determinar si padece algún trastorno neurológico, psiquiátrico, psíquico o de la personalidad que condicione su percepción de la realidad o sus recuerdos.