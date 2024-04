AUGC solicita sanciones "más complejas" para el "petaqueo" de gasolina destinado al narcotráfico

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha considerado el llamado "petaqueo", una actividad en la que se transporta gasolina para proveer a las narcolanchas, como "la cantera" del tráfico de drogas por lo que ha solicitado "atajar" este asunto regulando la posesión de "más de 20 litros de combustible" e imponiendo sanciones legales "más complejas". Al igual que ocurre con el contrabando de tabaco, el "petaqueo" es una actividad ilícita que supone "el primer escalón" para entrar a formar parte de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, una actividad "cada vez más frecuentada por menores", los cuales se inician de esta manera en el narcotráfico, según ha advertido AUGC en un comunicado. Los "petaqueros" utilizan pequeñas embarcaciones de recreo y llevan hasta las narcolanchas los bidones de gasolina necesarios para que puedan seguir llevando la droga a la costa. Al principio, ha relatado esta asociación, eran jóvenes quienes realizaban esta actividad, pero se han formalizado organizaciones conexas con el narco que "logran grandes beneficios con un mínimo riesgo y las embarcaciones se fabrican en su mayor parte en Portugal". Esta actividad ha provocado que muchos de los que se dedicaban al narco en el sur de España se hayan pasado al "petaqueo", ya que obtienen "unas ganancias similares y sus acciones delictivas no pasan de simples infracciones penales, sin mayores consecuencias", ya que el suministro de gasolina a las narcolanchas que permanecen la mayor parte del tiempo en alta mar, "solo está castigado como infracción administrativa". La solicitud ha estado motivada, en parte, por la reciente incautación de más de 4.000 litros de gasolina que fueron interceptados en varias furgonetas en Chiclana y Conil y que con la actuación de la Guardia Civil se ha evitado que llegasen a las narcolanchas. Ante esto, AUGC ha considerado "necesario" que este tipo de actividades se cataloguen como un delito de narcotráfico y no como una falta administrativa, y ha pedido legislar este asunto al igual que se hizo en 2018, cuando el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 16/2018 de 26 de octubre para prohibir las narcolanachas. "Es urgente que por parte del Gobierno se regule esta cuestión como venimos reclamando desde hace años, para aplicar modificaciones en el ámbito del código penal para acatar esta cuestión como delito de narcotráfico y no como una simple falta administrativa", ha finalizado la asociación en su comunicado.