Paramount negocia su fusión con Skydance y aparca la mil millonaria oferta de Apollo

Nueva York, 4 abr (EFECOM).- Paramount ha emprendido negociaciones en exclusiva para su fusión con Skydance, ignorando así la oferta de 26.000 millones de dólares que el fondo de inversión Apollo Global Management ha ofrecido por estos estudios cinematográficos.

Así lo han adelantado The Wall Street Journal y The New York Times, entre otros medios estadounidenses que, sin identificar sus fuentes, aseguran que el gigante del entretenimiento se ha comprometido con Skydande a aparcar por 30 días cualquier conversación con otros posibles interesados en su compra y centrarse en tratar de cerrar un acuerdo entre ambos.

Skydance, una compañía de producción dirigida por David Ellison, se posiciona así con ventaja sobre Apollo, que inicialmente ofreció 11.000 millones por Paramount, pero que el pasado fin de semana elevó su oferta hasta los 26.000 millones.

Según The Wall Street Journal, esa oferta es sobre todo el capital de la compañía, que a día de hoy tiene una capitalización bursátil de 9.500 millones y controla además cadenas tan potentes como CBS, Nickelodeon y MTV, así como sobre su deuda, que se eleva a 14.600 millones.

La operación marcaría el fin del control de Shari Redstone sobre el imperio mediático de su familia, National Amusements, que posee el 77 % de las acciones con derecho a voto de Paramount.

La ejecutiva, accionista mayoritaria de Paramount Global, ha estado en conversaciones con Ellison -hijo del multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle- para vender National Amusements desde finales del año pasado.

En los últimos meses también han mostrado su interés por Paramount grupos como Warner Bros. Discovery y el ejecutivo de medios Byron Allen.

Para cerrar este acuerdo, Skydance exige que se le permita fusionar sus estudios, algo que debe de ser aprobado también por un comité independiente de directores de Paramount. Ambos estudios se han asociado en varias producciones, entre ellas "Top Gun: Maverick", protagonizada por Tom Cruise.

Esta operación supondría un importante paso hacia la consolidación de un sector que, con un mercado publicitario cada vez más débil, está viendo cómo cae el interés de las audiencias por los canales de televisión tradicionales en favor del vídeo en streaming, entre otros formatos, y duramente golpeado por las huelgas de los guionistas de Hollywood. EFECOM

mgl/jlm