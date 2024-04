La Rioja no descarta una nueva Comisión de Investigación en función de los resultados de la auditoría de las mascarillas

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha anunciado que, en función de los resultados de la auditoría externa encargada para analizar la adquisición de mascarillas por contrato de emergencia en el anterior Gobierno de Andreu, volverá la Comisión de Investigación en el Parlamento para "que se rindan cuentas a los riojanos". Gonzalo Capellán ha respondido así a una pregunta del Grupo Parlamentario de Vox en el pleno del Parlamento regional. En concreto, el presidente ha explicado que actuarán así porque hay indicios de "irregularidad" en esa adquisición. Para el actual Ejecutivo regional "es irregular que en un contrato de adquisición de mascarillas, éstas las reciba la Fundación para la Innovación de La Rioja en vez del SERIS, que era la contratante. Esto no es el cauce adecuado y por eso está en manos de una auditoria". Además, se ha preguntado: "¿Qué hace la Fundación para la Innovación recepcionando mascarillas para uso sanitario y no el órgano contratante y responsable?. Hay una auditoría en marcha y cuando tengamos los resultados los traeremos a esta Cámara con transparencia". "Aunque en la legislatura anterior haya decaído una Comisión de Investigación sobre este asunto, en función de los resultados, volverá para dar cuentas de cómo el dinero público de los ciudadanos se gastó en unas mascarillas que actualmente se encuentran en un almacén sin uso en un polígono de Arrúbal". Finalmente, Capellán ha lamentado que "parece que a la bancada socialista no le parece un problema la gestión pública pero lo cierto es que hay varios millones de mascarillas sin utilizar y su adquisición se hizo con dinero de los riojanos". LISTAS DE ESPERA En otro orden de asuntos, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha destacado que el Plan de Choque de Salud puesto en marcha por el Ejecutivo regional "está siendo efectivo" y ha conseguido reducir de 108 días en enero de 2024 a 70 días las listas de espera quirúrgicas. Gonzalo Capellán ha respondido así al diputado socialista, Javier García, quien ha preguntado al presidente sobre "qué responsabilidades va a asumir su Gobierno ante las manifiestas irregularidades del gerente del Servicio Riojano de Salud y en defensa de éstas por parte de la Consejería de Salud y Servicios Sociales". Ante esta pregunta, el presidente ha comenzado diciendo que "nosotros sí rendimos cuentas". "Cuando llegamos al Gobierno consideramos escandaloso que La Rioja tuviera la lista de espera quirúrgica máxima de España, con 123 días en agosto, gracias al Plan de Choque que tuvimos que hacer de forma urgente, en enero bajó a 108 días y ahora tenemos 78 días de espera". Como ha reconocido "este Gobierno tiene la responsabilidad de trabajar por mejorar la prestación de los servicios sociosanitarios de los riojanos. Ésta es nuestra preocupación". Sobre el exgerente del SERIS, ha indicado, "los socialistas preguntan mucho pero no lo hacen por otro tema que fue muy grave y negativo como fue la externalización del contrato de radiología a una empresa aún sabiendo que tenía errores de diagnóstico, siguieron contratando y prorrogando el servicio". Ante ello, ha increpado Capellán, "hoy tienen una ocasión preciosa para pedir perdón a los riojanos y, entonces, podrán hablar aquí de otras responsabilidades. "La realidad es que nos dejaron un sistema sanitario al borde del colapso y no nos van a desviar de nuestro trabajo que es mejorar los servicios sanitarios a los riojanos", ha finalizado. Por su parte, el diputado socialista Javier García ha insistido en que el exgerente del SERIS "ha cobrado sobresueldos" a pesar de la incompatibilidad de ser un alto cargo y ejercer otra actividad pública o privada. "Es una irregularidad absoluta y encima recibe unas retribuciones escandalosas. Esto no atiende a un buen gobierno y le pido que depure responsabilidades". SERVICIOS PÚBLICOS También en respuesta al diputado socialista, Gonzalo Capellán ha asegurado que este Gobierno "está comprometido con los servicios públicos". En concreto, ha dicho, "hemos aprobado los presupuestos con mayor gasto social de la historia de la comunidad autónoma con más de 1.200 millones de euros, esos son los datos". Por su parte, Javier García ha lamentado que "en estos nueve meses de Gobierno" el nuevo Gobierno riojano "tiene en pie de batallas a muchos trabajadores como los bomberos del CEIS, los trabajadores de La Rioja Cuida, docentes de FP, trabajadores del sector de residencia de mayores o de centros de día, del servicio de ayuda a domicilio... los servicios públicos cimentan el estado de bienestar y La Rioja necesita un estado social fuerte aunque el presidente, en un año, no haya hecho nada para favorecerlos".