Sumar presenta un programa dirigido a "superar el modelo agotado, caduco y sin ideas" de PNV y PSE

La candidata a lehendakari de la coalición Sumar, Alba García, ha abogado por impulsar "una Euskadi que supere el modelo agotado, caduco y sin ideas del PNV y del PSE, el mismo modelo que algunas fuerzas que se llaman de izquierdas parece que están deseando apuntalar a partir del 22 de abril", y ha puesto en valor el programa de la coalición con medidas dirigidas a "cuidar y ganar el presente, para construir un futuro más justo, más verde, más feminista, más amigable y más amable". García ha participado en Vitoria-Gasteiz, junto al cabeza de lista por Álava, Jon Hernández, y la coportavoz de Berdeak Equo, Carmen Muñoz, en la presentación de las medidas del programa electoral de la coalición compuesta por Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU y Más Euskadi-Euskadi Berdeak que tiene como lema 'Para un tiempo nuevo, para una nueva Euskadi'. La candidata ha presentado 13 de las más de 500 medidas que incluye su programa electoral con el objetivo de "transformar" Euskadi para "un tiempo nuevo". "Son 10 más 3 medidas para mejorar nuestras vidas y hacer posibles nuestros proyectos", ha subrayado. García ha propuesto alcanzar "un pacto de país para defender Osakidetza y poner fin a las listas de espera"; una jornada laboral de 32 horas sin reducción salarial; y una nueva Estrategia Vasca para la Transición Energética Justa que tenga como objetivo "generar empleos, mitigar la crisis climática y vivir mejor", entre otras medidas. Asimismo, ha defendido "una Euskadi que supere el modelo agotado, caduco y sin ideas del PNV y del PSE, el mismo modelo que algunas fuerzas que se llaman de izquierdas parece que están deseando apuntalar a partir del 22 de abril". La candidata ha explicado que las medidas del programa están dirigidas a "cuidar y ganar el presente, para construir un futuro más justo, más verde, más feminista, más amigable, más amable". "Un futuro a la altura de nuestros deseos y de nuestros sueños y no de distopías, demasiado reales ya para mucha gente, en las que la vivienda, la salud, la educación, una alimentación decente, no pasar frío o calor en casa o poder respirar son solo derechos de unos pocos, de quienes tienen dinero para pagarlo. De quienes defienden una idea de libertad limitada tan solo a sus carteras, a sus intereses y afanes privatizadores", ha criticado. En este sentido, ha rechazado el modelo de colaboración público-privado, ya que considera que "en realidad, es privatización y recorte del Estado de Bienestar". "Sorprendentemente algunos quieren llevarlo más allá, y promueven fondos privados de pensiones para invertir en empresas. Lo disfrazan con lenguaje soberanista, dicen que es un herramienta importante porque podría ser el embrión de un sistema de Seguridad Social propio", ha añadido antes de defender un sistema de pensiones "público". También ha denunciado "el escaso compromiso político de las instituciones en la lucha contra las violencias machistas" porque "sólo nos encontramos con mensajes animándonos a denunciar, pero no con suficientes recursos y apoyo por parte de las instituciones para poder salir de ellas". DIEZ MEDIDAS GENERALES Y TRES TERRITORIALES El programa de Sumar propone garantizar el derecho a la vivienda limitando el precio de los alquileres; un pacto de país para defender Osakidetza y poner fin a las listas de espera; políticas para mejorar la vida de la gente y recuperar el poder adquisitivo con una subida de salarios, proyecto piloto de Renta Básica Universal e Incondicional, precios justos del sector agrario y pesquero, y prestaciones universales por crianza. Además, apuestan por "recuperar el derecho al tiempo" con una jornada laboral de 32 horas sin reducción salarial; desplegar una nueva Estrategia Vasca para la Transición Energética Justa para generar empleos, mitigar la crisis climática y vivir mejor; construir un sistema público de cuidados; y liderar un Gobierno feminista para una Euskadi sin violencias machistas. También reclaman defender la Educación pública como eje central del sistema educativo y de cohesión social; impulsar la gratuidad del transporte público; y un nuevo Plan Integral para proteger la salud mental. Como medidas para cada Territorio, Sumar plantea para Álava un tren de cercanías para Araba Central; en Bizkaia proteger la reserva de la biosfera de Urdaibai como patrimonio de Euskadi; y en Gipuzkoa cambiar el modelo turístico con un Pacto vasco por los territorios. COMPROMISOS POLÍTICOS El cabeza de lista por Álava, Jon Hernández, por su parte, ha destacado que el programa "no incluye propuestas electorales si no que se trata de compromisos políticos honestos" que la coalición aspira a "llevar a la realidad con su futura presencia en el Parlamento Vasco". Asimismo, ha explicado que para el Territorio alavés proponen una "verdadera apuesta por el transporte público sostenible mediante la ampliación de líneas de tren que conecten adecuadamente los pueblos y ciudades de Álava y con otros territorios. Para ello, plantean la "creación prioritaria" del servicio de tren de cercanías entre Miranda de Ebro- Vitoria- Alsasua, con varias paradas urbanas en la capital alavesa. La coportavoz de Berdeak Equo, Carmen Muñoz, ha resaltado el compromiso de la coalición de "liderar un gobierno feminista para una Euskadi sin violencias machistas" y ha propuesto contar con una consejera de Igualdad e incrementar el presupuesto destinado a políticas de Igualdad. Por último, ha detallado que para el territorio de Bizkaia plantean "proteger la reserva de la Biosfera de Urdaibai como patrimonio de Euskadi", ya que "este espacio está amenazado por la construcción de accesos e infraestructuras a un megaproyecto que pondría en peligro la sostenibilidad de la reserva y conservación de los recursos naturales" y ha rechazado la construcción de un nuevo museo Guggenheim en este espacio.