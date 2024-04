PSOE replica a alcalde Toledo que el trasvase es el problema del Tajo y que su principal vertido "se llama Ayuso"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha recordado al alcalde, Carlos Velázquez, que "el trasvase es el principal problema del Tajo y, por tanto, sí afecta a Toledo" y que "el principal vertido del río Tajo a su paso por nuestra ciudad se llama 'Ayuso' y es en el que debería esmerarse en solucionar". El viceportavoz de los socialistas en el Consistorio, Pablo García, ha criticado que en la reunión de este miércoles del Consejo del Pacto de la Ciudad de Toledo por el Tajo se ha dado cuenta de "cuestiones puramente de gestión que se han ido subsanando desde la celebración del último Consejo y que ya estaban iniciadas en la legislatura anterior", según ha informado el PSOE en nota de prensa. Es por eso que ha calificado las palabras de Carlos Velázquez como "intolerables" y de "falta de respeto a la ciudad de la que es alcalde", cuando ha manifestado este martes, en declaraciones a los medios, que el Ayuntamiento de la capital regional está centrado en las competencias que tiene sobre el río Tajo, como es "tratar de evitar puntos de vertido contaminantes" en el término municipal, considerando que otras cuestiones relacionadas con el río, como los trasvases, "no afectan al Ayuntamiento de Toledo". El viceportavoz socialista, en referencia al punto del orden del día que hablaba de los puntos de desbordamiento, ha recordado al equipo de Gobierno municipal que en el informe "no venía bien señalada la fecha de cuando comenzó a tratarse este tema, pues se empezó a trabajar a finales de la legislatura 2015-2019 y parece que la gestión de los puntos de desbordamiento es algo de 2023". Por otro lado, Pablo García también ha apuntado que el proyecto de conexión de la avenida de Madrid "se encontraba hecho y pendiente de ejecutar por Tagus", por lo que ha pedido al Gobierno local "seriedad y dejar de mentir a las vecinas y vecinos de Toledo". "Dejen de ponerse medallas en cuanto a vertidos, pues el principal vertido a su paso por Toledo lo conocen todos los toledanos y todas las toledanas y se llama 'Ayuso'", ha dicho, en referencia a que "la suciedad que trae el río Jarama junto al trasvase son los principales problemas de nuestro río Tajo". "Una vez más el alcalde de Toledo da la espalda a los intereses de la ciudad y se pone del lado del Partido Popular de Levante. A Carlos Velázquez no le preocupan que se lleven el agua de Toledo ni la salud del río, él vive más preocupado por su futuro sillón en el PP y por la salud del pacto con Vox, que también están a favor del trasvase Tajo-Segura".