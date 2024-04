Feijóo promete bajar el impuesto de la renta con efecto retroactivo si el PP gana las generales

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este miércoles bajar el impuesto de la renta con efecto retroactivo si gana las próximas elecciones generales. "Si en el año 2024 se acaba la legislatura y ganamos las elecciones, no como lo hemos hecho en julio del 2023, sino con más diferencia, para que no nos impidan gobernar después de ganar, bajaré el impuesto de la renta con efectos retroactivos desde el 1 de enero del año 2024. Y si las elecciones son en 2025, también", ha dicho al presentar en Barcelona los candidatos a las elecciones catalanas. Además, ha criticado que Cataluña sea la comunidad que más impuestos autonómicos paga de toda España: "Cuando veo la presión fiscal que soporta el pueblo catalán, no puedo aceptar que se diga que el modelo es este. No, este no es el modelo". CATALUÑA Para Feijóo, el modelo es el contrario, y ha defendido que Cataluña debe ser una tierra rica que genere inversión y confianza, y en el que "ninguna empresa se va de ella, sino que llegan miles de empresas". El líder popular también ha ironizado con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gobierna pero no manda porque depende de los partidos independentistas. "Hay que reconocerle el mérito a los independentistas catalanes y vascos, que el presidente del Gobierno de España está pero no manda", ha dicho. Feijóo ha pedido el apoyo de los votantes del PP catalán para ganar con "más diferencia" en las próximas generales y evitar que el PSOE pacte con fuerzas independentistas y no les impidan gobernar.