Carrizosa presenta su lista al 12M y erige a Cs como garantía para no volver al 'procés'

El presidente de Cs en Cataluña y candidato a las elecciones catalanas, Carlos Carrizosa, ha sostenido que Cs es el único partido que garantiza que no se va a volver al procés ni a investir a un "presidente separatista". En declaraciones a periodistas este miércoles tras presentar la lista a las elecciones, Carrizosa ha dicho que Cs quiere dar voz a los catalanes que se sienten "tratados como ciudadanos de segunda" en Cataluña. "Nosotros no olvidamos, ni perdonamos, ni queremos perdonar a aquellos que no han pedido perdón", ha sostenido en referencia a la Ley de Amnistía, la cual ha equiparado con la propuesta de referéndum del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, porque según Carrizosa ambas son fórmulas que rompen la convivencia en Cataluña. ALEJANDRO FERNÁNDEZ E ILLA Asimismo, ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "es blando con el separatismo" y que --textualmente-- no quería nombrar a un candidato porque quiere ser amable con el independentismo. En este sentido, ha afirmado que el PP nombró al líder del PP catalán, Alejandro Fernández, como candidato "para que cuando le convenga al señor Feijóo puedan hacerle un Vidal-Quadras" y cambiarlo cuando le convenga, según él. Preguntado por si haría presidente al líder del PSC, Salvador Illa, ha apuntado que antes tendría que saber a qué Illa investiría, si al que hablaba en castellano en las últimas campañas "o el señor Illa que decía no amnistiaremos y han amnistiado". CANDIDATURA AL 12M Cs ha presentado este miércoles oficialmente la lista de sus diez primeros candidatos a las catalanas, encabezada por Carlos Carrizosa. La diputada en el Parlament Marina Bravo será la número dos, seguida de David Andrés, y de la también diputada Noemí de la Calle, que ocupará el cuarto lugar. El número cinco de la candidatura será José María Cano; el seis José Luis de la Rosa; seguido de Miguel García; Kevin Romero; Sonia Reina, y Cristina de Pelegrí, que ocupará el décimo puesto.