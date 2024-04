Constituidas las comisiones del Parlamento gallego sin pistas sobre el nuevo gobierno de Alfonso Rueda

Las comisiones del Parlamento gallego en la XII Legislatura han quedado constituidas en la mañana de este lunes sin arrojar ninguna pista sobre las personas que integrarán el nuevo gobierno de Alfonso Rueda, quien ha incluido a todos los actuales miembros de su Ejecutivo en funciones en la Diputación Permanente. De este modo, forman parte del órgano que sustituye al pleno en periodos no hábiles el propio presidente en funciones, Alfonso Rueda y todos los conselleiros en funciones: Diego Calvo, Ángeles Vázquez, Miguel Corgos, Elena Rivo, Fabiola García, Román Rodríguez, María Jesús Lorenzana, José González, Julio García Comesaña y Alfonso Villares. Por el BNG, además de la portavoz Ana Pontón, integran la Diputación Permentente Olalla Rodil, Luis Bará, Noa Presas, Rosana Pérez, Mercedes Queixas y Iago Tabarés. El PSdeG estará representado por la vicesecretaria de la Mesa, Patricia Iglesias, la parlamentaria Elena Espinosa y el secretario xeral y portavoz parlamentario, José Ramón Gómez Besteiro. Precisamente, el político lucense no ha participado este lunes en la sesión de constitución debido a que, tal y como han señalado fuentes socialistas, tenía una cita médica. Por ello, tuvo que ser sustituido por la exalcaldesa de Lugo, Lara Méndez. Además, forma parte de este órgano que sustituye al pleno en periodos no hábiles el parlamentario de Democracia Ourensana, Armando Ojea, quien participa en todas las comisiones parlamentarias, excepto en la de Pesca. La Diputación Permanente está presidida por el titular del Legislativo gallego, Miguel Santalices, cuenta con la popular lucense Elena Candia como vicepresidenta, y con Montse Prado (BNG) como secretaria. Estos miembros de la Mesa también forman parte de las direcciones de las comisiones de Regulamento, Peticións y Estatuto do deputado. ALTOS CARGOS EN LAS COMISIONES El Grupo Parlamentario Popular no incluye a ninguno de los diez conselleiros --tras la salida de Ethel Vázquez para la Secretaría de la Mesa del Parlamento-- en las comisiones parlamentarias, en las que sí figuran algunos populares que ocuparon altos cargos en la anterior legislatura. Todos ellos tuvieron que dejar sus responsabilidades para concurrir en las listas a los comicios del 18F. Este es el caso del que era secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, quien ha sido elegido vicepresidente de la comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. En este órgano parlamentario ocupa la Presidencia la también diputada por la provincia de Ourense, Marisol Díaz Mouteira y la socialista Paloma Castro la Secretaría. Además, el que era delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, ha sido elegido como vicepresidente de la comisión de la CRTVG, que tiene a la popular Raquel Arias como presidenta y a la nacionalista Alexandra Fernández como secretaria. Los exdelegados de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, y Ferrol, Martina Aneiros, desempeñarán la vicepresidencia y la secretaría de la Comisión 3ª, de Economía, Facenda e Orzamentos. Como este tradicional, la presidencia de este órgano vuelve a recaer en el primer partido de la oposición y, de nuevo, estará ocupada por la nacionalista Noa Presas Bergantiños. Además, otro exdelegado de la Xunta, en este caso el de la provincia de Ourense, Gabriel Alén, ocupa la vicepresidencia de la Comisión 4ª de Educación e Cultura. Un órgano que preside el parlamentario carballés Rubén Lorenzo y que tiene como secretario al nacionalista Daniel Castro. La que fuera conselleira de Educación durante una de las etapas de Alberto Núñez Feijóo en la Presidencia de la Xunta, Carmen Pomar, será la presidenta de la comisión 2ª de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos; mientras que María Martínez (PP) ocupará la vicepresiencia y Paulo Ríos (BNG) la secretaría. La comisión 5ª, de Sanidade, Política Social e Emprego está presidida por la diputada del PP de Ourense Noelia Pérez y cuenta con el popular coruñés Roberto Rodríguez Martínez como vicepresidente. Además, Iria Carreira (BNG) es la secretaria. Las populares Cristina Sanz y Victoria Núez desempeñarán la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, de la Comisión 6ª de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, que tendrá al parlamentario del Bloque Ramón Fernández Afonzo como secretario. La dirigente popular y vicepresidenta del Parlamento, Elena Candia, preside la Comisión 7ª, de Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes; con el también popular José Silvestre Balseiros en la vicepresidencia y la nacionalista Montserrat Valcarce en la secertaría. Además, el diputado popular por la provincia de Lugo José Manuel Balseiro preside la Comisión 8ª, de Pesca y Marisqueo. En este órgano la popular Marta Mariño ocupará la vicepresidencia y la nacionalista Carmela González la secretaría. Por último, el parlamentario compostelano del PP Borja Verea será el presidente de la Comisión para as Relacións co Consello de Contas, con Carmen Pomar como vicepresidenta y el socialista Julio Abalde como secretario. La composición de estos órganos previsiblemente se verá alterada cuando se produzcan los nombramientos del nuevo gobierno. LAS COMISIONES PERMANENTES CRECEN DE 12 A 17 MIEMBROS Con la entrada del diputado de DO, Armando Ojea, las comisiones permanentes crecen de 12 a 17 miembros con el objetivo de que se refleje la proporcionalidad del pleno. De este modo, el PP contará con nueve parlamentarios, el BNG con cinco y el PSdeG mantendrá dos. La jornada ha transcurrido con total cordialidad en el Pazo do Hórreo, en la que la constitución de los órganos parlamentarios ha transcurrido sin sorpresas. Las únicas anécdotas han sido protagonizadas por algún diputado que se equivocó con el color de la papeleta durante las votaciones para escoger a integrantes de las direcciones de las comisiones, como fueron los casos de la popular Cristina Sanz y el nacionalista Luís Bará. DE LA OPOSICIÓN "FIRME" A LA PETICIÓN DE "TONO CONSTRUCTIVO" En una jornada en la que el Parlamento ha vivido un nuevo paso en el arranque de la XII Legislatura, la viceportavoz del BNG Olalla Rodil ha destacado el reparto de áreas en su grupo ya plasmado durante la constitución de las comisiones, pero el alza numérica tras el 18F les permitirá, además, ha remarcado, completar una distribución territorial por comarcas. "De esta manera, cada diputada y diputado será referencia en su territorio para trasladar al Parlamento los problemas y preocupaciones de la gente", ha indicado Rodil, quien ha avanzado un trabajo "muy pegado al territorio". La parlamentaria nacionalista ha enfatizado que cada integrante de este grupo "ampliado" en la última cita con las urnas trabajará por "dar lo mejor de sí" para hacer "una oposición firme y constructiva" como corresponde a la fuerza política "que lidera la oposición y aspira a gobernar el país". Por el arranque del mandato ha sido preguntado también el portavoz del PPdeG en la Cámara, Alberto Pazos, en un escenario en el que el BNG ha anticipado, además, que no descarta impulsar una comisión de investigación sobre los contratos de la pandemia si el PPdeG no realiza una "auditoría externa". Pazos ha esgrimido que no le "sorprende" y ha recordado que el propio Rueda ya "renunció" a los "cien días de cortesía" habituales cuando se toman las riendas de un gobierno. Así, ha ratificado que, si la oposición opta por "un tono constructivo", encontrará "mano tendida" en el Grupo Popular. "Si van a otras cosas, la respuesta será la de los informes y argumentos", ha zanjado.