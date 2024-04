Aragón no acepta una comisión bilateral sobre memoria democrática e invita al Gobierno a acudir al Constitucional

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha rechazado participar en una comisión bilateral sobre la Ley de Memoria Democrática, cuya derogación considera "jurídicamente intachable", y ha invitado al Ejecutivo central a "acudir directamente al Tribunal Constitucional (TC)". Así se ha manifestado Vaquero en una nota de prensa después de que el Gobierno de España haya anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para "reparar el daño a todas las víctimas" de la Guerra Civil y el franquismo en caso de que ambas administraciones no lleguen a un acuerdo en torno a esta norma. Desde el Ejecutivo aragonés han recalcado que la legalidad derogación de la Ley de Memoria Democrática está sustentada en el análisis de los servicios jurídicos y en el "escrupuloso respeto" a la legislación y a los trámites democráticos, ha defendido la portavoz, Mar Vaquero, en respuesta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Vaquero ha subrayado que el futuro Plan de Concordia, que se aprobará en las próximas semanas por parte del Gobierno de Aragón, no tiene rango normativo y también que se trata de un compromiso suscrito por las formaciones que lo conforman --PP y Vox--. Del mismo modo, ha advertido de que Aragón "no acepta la celebración de una comisión bilateral sobre este asunto" ya que entiende que "no hay ninguna base" en las discrepancias jurídicas planteadas por el Ejecutivo central. "Si están tan seguros de la supuesta inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Memoria Democrática pueden acudir directamente al Tribunal Constitucional", ha agregado al respecto. La portavoz ha subrayado a su vez que el Gobierno de Aragón no va a participar en una "farsa instrumentada" por el PSOE, con el objetivo de "intentar enmascarar el disparate de la Ley de Amnistía, la incapacidad de aprobar un presupuesto y los escándalos de corrupción que aparecen en los medios de comunicación" en un momento como el presente, donde "comienza un ciclo electoral donde soplan malos vientos para sus intereses". "Mientas ellos apuestan por la confrontación con las administraciones de diferente signo político por criterios meramente electorales, nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo en resolver los problemas de todos los aragoneses, independientemente de su signo político", ha concluido Mar Vaquero.