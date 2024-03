Sumar defiende Euskadi como "nación inclusiva" y un nuevo estatuto como inicio de la federalización del Estado

Sumar ha defendido este domingo Euskadi como "nación inclusiva" y ha abogado por "un nuevo pacto social que se materialice en un nuevo Estatuto, que suponga "el inicio de un proceso de diálogo y pacto con el Estado", junto con otras nacionalidades, para lograr la "federalización" o plurinacionalidad. La candidata a lehendakari de Sumar, Alba García, los cabeza de lista de Álava y Guipúzcoa, Jon Hernández y Andeka Larrea, y Carmen Muñoz, portavoz de Berdeak Equo, han participado en un acto político celebrado en la sede de Ezker Anitza-IU de Bilbao, con motivo de la celebración del Aberri Eguna, en el que han leído un manifiesto. Mediante este documento por el Día de la Patria Vasca, los integrantes de Sumar, "coalición de la izquierda federal y vasquista", han afirmado que "hoy es un día también para reflexionar en torno a las múltiples maneras de sentirse vasco y de la actual realidad de Euskadi mirando al futuro, a los futuros deseables" que hay que construir "con todas con las herramientas de la política, los movimientos sociales y la participación ciudadana en general". Según han apuntado, en esta jornada reafirman que "Euskadi se construye en lo cotidiano todos y cada uno de los días del año, compartiendo proyectos de futuro o deliberando en torno a lo que no compartimos". "Quienes nos decimos vasquistas, nos enraizamos en una tradición de largo recorrido en Euskal Herria, cuyos elementos característicos son el sentimiento de vínculo con la identidad vasca, sus expresiones culturales, sus paisajes geográficos y humanos, y el euskera como elemento configurador de nuestra cultura", han indicado. No obstante, ha subrayado que están "enraizados con la defensa de la convivencia con todas las identidades existentes". "Euskadi es tierra de bienvenida y acogida, una nación inclusiva. Lo hemos sido y vamos a seguir siéndolo. Reconocemos que Euskal Herria es una nación, sin duda, puesto que contiene y expresa los elementos que la configuran, aquellos que acabamos de señalar", ha añadido. En cuanto a lo político, Sumar ha recordado su "concepción federal, una de las preferencias de modelo territorial para una parte importante de la sociedad vasca", y ha apostado "por un nuevo pacto social que se materialice en un nuevo estatuto". En su opinión, este nuevo estatuto debe ser "capaz de sintonizarse con los tiempos actuales", y abordar "los principales retos de Euskadi en el contexto de un mundo en transformación: la emergencia climática, la garantía, blindaje y extensión de los servicios públicos (salud, vivienda y cuidados), y que sea un referente en la incorporación de las políticas feministas". PLURINACIONALIDAD "Este pacto social renovado debe ser el inicio de un proceso de diálogo y de pacto en el estado español, para profundizar, junto a las otras naciones y nacionalidades que lo conforman, en la federalización, que no es sino profundizar en la democracia como garantía de la mejor articulación posible de la plurinacionalidad constituyente del Estado español actual", ha manifestado. Tras asegurar que son conscientes de "las dificultades y complejidades de este proceso", han asegurado que no renuncian "a dar los pasos que vayan concretando políticas federales con los actuales instrumentos jurídicos y una futura reforma constitucional". "Euskadi se construye día a día. La construcción nacional es hoy, sí, pero también mañana. En este contexto en el que soplan vientos de cambio político, desde Sumar queremos decirle a la sociedad vasca que la mejor manera de construir Euskadi es hacerlo con las políticas públicas, desde la defensa cerrada de lo público como garantía de nuestros derechos y horizonte de posibilidad de todos nuestros proyectos, individuales y colectivos. Nosotras, nosotros, nos comprometemos a hacerlos posibles desde el trabajo político e institucional", han concluido.