Pradales aboga por profundizar en autogobierno y cultura democrática, frente a populismos, extremismos y polarización

El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha abogado por profundizar en el autogobierno y la cultura democrática, frente al incremento de los populismos, de "los extremismos de izquierda y de derechas", y de la polarización política. Pradales ha intervenido en un acto celebrado por su partido en Elgeta (Guipúzcoa) "en favor de la democracia", al que también han asistido la presidenta del Parlamento Vasco y cabeza de lista por Guipúzcoa, Bakartxo Tejeria, y el líder de la candidatura por Álava, Joseba Díez Antxustegi. También les han acompañado el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; la diputada general de Guipúzcoa, Eider Mendoza; el presidente de las Juntas Generales, Xabier Ezeizabarrena; la máxima presidenta de las Juntas de Álava, Irma Basterra; la secretaria de la Mesa de las Juntas Generales de Vizcaya, Jane Eyre Urkieta, además de otros burukides y militantes de la formación jeltzale. En la conmemoración de la batalla de los gudaris contra las tropas franquistas en los montes de Intxorta, el aspirante del PNV a la Lehendakaritza ha asegurado que la democracia y el bienestar "no se pueden entender sin aquella lucha por defender valores como la paz, libertad, igualdad o la justicia social". En este sentido, Imanol Pradales ha expresado su preocupación por el futuro "ante la ola de populismos e inestabilidad que se vive en Europa". "Me preocupa el futuro de Europa, me preocupa sobre qué valores queremos construir su futuro. Vivimos tiempos políticos complejos a nivel internacional: el ascenso de la extrema derecha e izquierda, la extensión del populismo y una profunda polarización política. Todo ello pone en riesgo las democracias europeas y debemos estar alerta", ha subrayado. En cuanto a Euskadi, Pradales considera que "el fortalecimiento del autogobierno y la promoción de una cultura democrática profunda son esenciales para superar los desafíos actuales". "Al igual que todos los países industrialmente avanzados, el nuestro no es ajeno al tensionamiento que se está produciendo. Es nuestra obligación dar respuesta a estos problemas de nuestros tiempos. Tenemos mucho en juego", ha avisado. MÁS EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA A su juicio, "la solución a los retos que hoy tiene la democracia pasa por más democracia, por el fortalecimiento de la sociedad del bienestar: sanidad, educación, seguridad y solidaridad comunitaria", y "por una ciudadanía con una profunda cultura democrática y por más educación democrática". Además, ha destacado la importancia de tener "unas instituciones con unas políticas públicas basadas en la transparencia", y por avanzar en el sistema de autogobierno, "generando más confianza del sistema institucional vasco". El candidato a lehendakari ha rendido tributo a los gudaris de la batalla de Intxorta, y ha emplazado a "no olvidar a todas y cada una de las personas que han luchado por la democracia y la libertad". "Se lo debemos a la historia de nuestro país y a todas y todos los gudaris y personas que dieron su vida en el frente por la democracia, por Euskadi y por nuestras instituciones. Gracias a que pudieron frenar el avance de las tropas franquistas, se pudo formar el primer Gobierno Vasco con el Lehendakari Agirre a la cabeza", ha destacado. Según ha apuntado, "fue una lucha desigual, pero no fue inútil". "Lo hicieron por los demás; por nosotras y nosotros; por un ideal de pueblo en el que hombres y mujeres pudiesen vivir en paz y libertad, y lo consiguieron", ha aseverado.