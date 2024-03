La AN juzga a cuatro presuntos integrantes de una estructura que financiaba a combatientes para unirse al DAESH

La Audiencia Nacional (AN) juzga desde este lunes a cuatro presuntos integrantes de una estructura que, según la Fiscalía, prestaba "ayuda fundamentalmente económica a combatientes extranjeros" que se desplazaban desde distintos países "para combatir en las filas de DAESH". En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, el Ministerio Público pide imponer a M.A., A.EG., S.S. y a A.S. 10 años de cárcel por un delito de financiación del terrorismo. Además, insta a condenar adicionalmente a los dos últimos a tres años de cárcel por el delito de falsedad con finalidad terrorista. El fiscal relata que, "ante la pérdida de poder territorial de esta organización en territorio sirio, uno de sus objetivos era conseguir el retorno de los combatientes a sus países de origen para continuar en ellos las actividades de la organización". "La red de financiación investigada contaba con una estructura desde donde contactaba con simpatizantes en cualquier lugar, dispuestos a aportar dinero para los fines descritos de la organización", apunta el escrito. Dentro de esta estructura fueron identificados como miembros de la red de financiación de la organización terrorista DAESH en las zonas de conflicto tres personas que, una vez contactaban "con los simpatizantes, a través de redes sociales o de conversaciones telefónicas", les facilitaban los datos de personas que, en cada país, se encargarían de recibir el dinero y de hacerlo llegar a la organización a través de medios no declarados y opacos. Los mismos, explica la Fiscalía, consistían "en la recepción de dinero en efectivo y, a través de una cadena de colaboradores, entregarlo a los destinatarios finales, ubicados en campos de refugiados en territorio sirio conocidos como Al Hol y Al Roj". Todo ello, añade, a través de un método conocido como 'hawala'. "Al menos desde finales de 2018, los miembros indicados de la red de financiación de DAESH mantuvieron contactos directos con los acusados M.A., S.S. y A.E.G., y también con F.S.M., fallecido el 18 de diciembre de 2020, para que estos enviasen dinero a aquella organización", recoge el escrito.